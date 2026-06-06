Υπέροχος τύπος στο Τορόντο φτιάχνει μικροσκοπικά σπίτια με ρεύμα, νερό και θέρμανση για άστεγους

Στο Τορόντο, ένας κατασκευαστής μετατρέπει την αγανάκτηση σε πράξη, φτιάχνοντας μικροσκοπικά καταλύματα για αστέγους.

Ο Ryan Donais έβλεπε για χρόνια ανθρώπους να κοιμούνται στους δρόμους του Τορόντο, εκτεθειμένους στο κρύο και την κακοκαιρία. Οι σκηνές πρόσφεραν μια πρόχειρη λύση, αλλά όχι πραγματική προστασία. Κάποια στιγμή, όπως συμβαίνει με τους ανθρώπους που δεν αντέχουν απλώς να κοιτάζουν, αποφάσισε να πράξει.

Με εμπειρία πολλών ετών στις κατασκευές, άρχισε να σχεδιάζει μικροσκοπικά κινητά σπίτια, προσαρμοσμένα πάνω σε πλατφόρμες με ροδάκια, ώστε να μπορούν να μετακινούνται μέσα στην πόλη. Δεν μιλάμε για κανονικές κατοικίες, ούτε για λύση που εξαφανίζει από μόνη της το πρόβλημα της αστεγίας. Μιλάμε όμως για κάτι πολύ πιο ασφαλές από μια σκηνή σε ένα παγωμένο πεζοδρόμιο.

Ένα μικρό σπίτι πάνω σε ρόδες

Κάθε μονάδα διαθέτει κρεβάτι, ηλεκτρικό ρεύμα από ηλιακή ενέργεια, θέρμανση, τρεχούμενο νερό και βασικό εξοπλισμό ασφαλείας, όπως ανιχνευτή καπνού, ανιχνευτή μονοξειδίου του άνθρακα και πυροσβεστήρα. Είναι μονωμένη, αδιάβροχη και σχεδιασμένη ώστε να προσφέρει στον άνθρωπο που τη χρησιμοποιεί κάτι απλό, αλλά τεράστιο: μια πόρτα που κλείνει, λίγη ζέστη και μια αίσθηση ασφάλειας.

Ο Donais ξεκίνησε το εγχείρημα πληρώνοντας το πρώτο πρωτότυπο από την τσέπη του. Στη συνέχεια δημιούργησε τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Tiny Tiny Homes, προσπαθώντας να συγκεντρώσει χρήματα για να φτιάξει περισσότερες μονάδες. Το κόστος κάθε μικρού καταλύματος φτάνει περίπου τα 10.000 δολάρια, δηλαδή περίπου 9.200 ευρώ.

Η ιδέα του δεν γεννήθηκε από το πουθενά. Στο Τορόντο είχαν προηγηθεί αντίστοιχες προσπάθειες μικρών καταφυγίων για άστεγους, οι οποίες όμως προκάλεσαν αντιδράσεις από τις αρχές, κυρίως για λόγους ασφάλειας και δημόσιου χώρου. Γι’ αυτό ο Donais επέλεξε τη λύση της κινητικότητας: τα σπίτια του μπορούν να μετακινηθούν, άρα δεν «καρφώνονται» μόνιμα σε ένα σημείο της πόλης.

Ο ίδιος επιμένει πως δεν παρουσιάζει το σχέδιό του ως οριστική απάντηση στην αστεγία. Η πραγματική λύση, λέει, είναι η στέγαση. Όμως μέχρι να υπάρξει αυτή, οι άνθρωποι που κοιμούνται έξω χρειάζονται κάτι καλύτερο από μια σκηνή και μια κουβέρτα.

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