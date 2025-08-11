Μεθυσμένος άστεγος έτρεξε 8χλμ με σαγιονάρες: Το viral βίντεο που του άλλαξε τη ζωή (vid)

Ένας άστεγος στη Βραζιλία έτρεξε 8χλμ με σαγιονάρες, έγινε viral και τώρα αλλάζει τη ζωή του χάρη στην αγάπη και τη στήριξη του κόσμου.

Στη μικρή πόλη Garrafão do Norte στη Βραζιλία, η ιστορία του Ισαάκ ντος Σάντος Πίνιο έγινε μέσα σε λίγες ώρες ένα από τα πιο viral βίντεο. Ο 31χρονος, άστεγος και υπό την επήρεια αλκοόλ, βρέθηκε στην αφετηρία ενός αγώνα δρόμου με σαγιονάρες, χωρίς καν να έχει δηλώσει συμμετοχή.

Ο ίδιος παραδέχτηκε πως είχε πιει και σκέφτηκε να τρέξει για να ξεπεράσει το hangover του. «Όταν είδα το πλήθος, είπα: Θα τρέξω να καθαρίσει το κεφάλι μου», δήλωσε. Ένα drone κατέγραψε τη στιγμή που ο Ισαάκ ξεκίνησε να τρέχει ανάμεσα στους επίσημους δρομείς, και το βίντεο εκτοξεύτηκε στα social media.

Δεν κέρδισε τον αγώνα – αλλά κέρδισε κάτι μεγαλύτερο

Παρότι δεν διατήρησε τον ρυθμό του σε όλη τη διαδρομή των 8 χιλιομέτρων, κατάφερε να τερματίσει και να πάρει ένα μετάλλιο. Η εικόνα του να παλεύει, φορώντας μόνο σαγιονάρες και ένα χαμόγελο, έκανε το κοινό να τον λατρέψει.

Το βίντεο τράβηξε το ενδιαφέρον των ΜΜΕ και γρήγορα η ιστορία του παρουσιάστηκε ως μια από τις πιο δυνατές βραζιλιάνικες ιστορίες ελπίδας της χρονιάς.

Από δύσκολα παιδικά χρόνια στην αστεγία

Ο Ισαάκ γεννήθηκε στην πόλη Καπιτάο Πόσο και μεγάλωσε με τη μητέρα του, αφού ο πατέρας του τους εγκατέλειψε. Η ζωή του σημαδεύτηκε από τον εθισμό στο αλκοόλ, που τον οδήγησε στην αστεγία στους δρόμους της Garrafão do Norte.

Όμως η στιγμή που έτρεξε σε εκείνον τον αγώνα δρόμου με σαγιονάρες άλλαξε την πορεία της ζωής του. «Σταμάτησα να πίνω γιατί έτρεξα σε εκείνον τον αγώνα. Άλλαξα τη ζωή μου και θέλω να την αλλάξω ακόμα περισσότερο», λέει σήμερα.

Στήριξη από όλη τη Βραζιλία

Η γυναίκα που δημοσίευσε το βίντεο, η Εστέλα Λαριτσιέρι, βοήθησε τον Ισαάκ να φτιάξει προφίλ στα social media. Σύντομα, δωρεές άρχισαν να καταφθάνουν: αθλητικά παπούτσια, ρούχα, ειδικά γυαλιά τρεξίματος, ακόμα και προσκλήσεις για προπόνηση με επαγγελματίες δρομείς. Ο δήμος της πόλης τον τίμησε, δηλώνοντας: «Μετά τον αγώνα των 8χλμ, ο Ισαάκ είναι πλέον σύμβολο για την Garrafão do Norte. Ελπίζουμε αυτή η στιγμή να είναι η αρχή μιας νέας πορείας».

Παράλληλα, ακτιβιστές φροντίζουν ήδη για την ανέγερση δικού του σπιτιού, βγάζοντάς τον οριστικά από τον δρόμο.