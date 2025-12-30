Τι αλλάζει όταν δίνεις 2.000 λίρες χωρίς όρους σε άστεγους;

Πρωτοποριακή μελέτη σε Λονδίνο και Μπέλφαστ εξετάζει τι συμβαίνει όταν άνθρωποι που βίωσαν την αστεγία λαμβάνουν 2.000 λίρες, χωρίς καμία προϋπόθεση.

Μια μεγάλη κοινωνική μελέτη επιχειρεί να απαντήσει σε ένα απλό αλλά κρίσιμο ερώτημα: τι γίνεται όταν δίνεις σε ανθρώπους που έχουν βιώσει την αστεγία ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, χωρίς όρους και περιορισμούς;

Στο πλαίσιο του προγράμματος, 2.000 λίρες κατατέθηκαν απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς ανθρώπων σε Λονδίνο και Μπέλφαστ, οι οποίοι είχαν πρόσφατη εμπειρία ζωής στον δρόμο ή σε προσωρινή στέγη.

Η αστεγία σε αριθμούς

Το κοινωνικό πλαίσιο είναι ασφυκτικό. Σύμφωνα με τη Shelter, μόνο το 2024 τουλάχιστον 354.000 άνθρωποι στην Αγγλία βρέθηκαν χωρίς μόνιμη στέγη, με το Λονδίνο να καταγράφει τη χειρότερη εικόνα, ένας στους 47 κατοίκους αντιμετωπίζει πρόβλημα στέγασης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Centre for Homelessness Impact (CFIH) και στόχος του είναι να αξιολογήσει αν οι άμεσες χρηματικές ενισχύσεις μπορούν να μειώσουν τη φτώχεια και να βελτιώσουν την υγεία, τη συμμετοχή στην κοινωνία και την οικονομική δραστηριότητα.

Τα τελικά αποτελέσματα αναμένονται το 2027, ωστόσο τα πρώτα παραδείγματα δείχνουν ήδη πώς αξιοποιήθηκαν τα χρήματα.

Πού πήγαν τα χρήματα οι άστεγοι

Σύμφωνα με το Big Issue, δεν υπήρχαν απολύτως καμία προϋπόθεση για το πώς θα ξοδευόταν το ποσό και οι επιλογές των συμμετεχόντων ήταν αποκαλυπτικές. Ένας άνδρας εξόφλησε χρέη και χρησιμοποίησε τα υπόλοιπα χρήματα για να επιπλώσει το νέο του σπίτι, καθώς έβγαινε από την προσωρινή φιλοξενία. Μια γυναίκα δήλωσε ότι τα χρήματα ήρθαν την κατάλληλη στιγμή, καθώς δυσκολευόταν να καλύψει τα έξοδα παιδικής φροντίδας.

Μια άλλη συμμετέχουσα έλαβε το ποσό ενώ ήταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και μόλις της είχε προσφερθεί μόνιμη κατοικία, γεγονός που έκανε τη βοήθεια καθοριστική.

Για έναν νεαρό, τα χρήματα άνοιξαν τον δρόμο για σπουδές, καθώς μέχρι τότε δεν μπορούσε να αντέξει τα πανεπιστημιακά δίδακτρα. Ένας άλλος κατάφερε να αποπληρώσει χρέη και άρχισε να αναζητά επαγγελματικά σεμινάρια για να εργαστεί ως υδραυλικός.

Κάποιοι αξιοποίησαν τα χρήματα για πρακτικές ανάγκες: ένας αγόρασε αυτοκίνητο για να πηγαίνει τα παιδιά του στο σχολείο, ενώ ένας άλλος πλήρωσε μαθήματα οδήγησης με στόχο να αποκτήσει δικό του όχημα.

Άλλες αγορές περιλάμβαναν χριστουγεννιάτικα δώρα, παιδικά ρούχα, ακόμη και εισιτήρια για το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό στη ζωή κάποιων συμμετεχόντων. Κάποιοι αποταμίευσαν μέρος των χρημάτων με στόχο να ξεκινήσουν μικρή επιχείρηση.

«Πιο αισιόδοξοι και με ελπίδα για το μέλλον»

Σημαντικό είναι ότι πολλοί συμμετέχοντες βοήθησαν οικογένεια και φίλους, ενώ τρεις μήνες μετά την καταβολή, αρκετοί δεν είχαν ξοδέψει όλο το ποσό, επιλέγοντας να το αποταμιεύσουν.

Η Angie Allgood, ιδρύτρια του NEWway Project στο Ανατολικό Λονδίνο, σημειώνει: «Μέχρι στιγμής, όσοι έλαβαν τα χρήματα μιλούν για περισσότερη αισιοδοξία, ευτυχία και ελπίδα. Μπορούν πλέον να δουν ένα καλύτερο μέλλον. Ανυπομονούμε να δούμε τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα».

