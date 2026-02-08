Αγόρασε συσκευή αξίας 20 ευρώ και έμεινε άστεγη μετά από πυρκαγιά που προκλήθηκε: «Τους είπα απλώς να το πετάξουν»

Οικογένεια στο Μάντσεστερ έχασε το σπίτι της όταν θερμαντικό παπουτσιών που αγοράστηκε μέσω TikTok προκάλεσε φωτιά και ζημιές άνω των 235.000 ευρώ.

Μια οικογένεια στο Μάντσεστερ έχασε το σπίτι της έπειτα από πυρκαγιά που προκλήθηκε από ηλεκτρική συσκευή, αξίας μικρότερης των 20 ευρώ, την οποία είχε αγοράσει μέσω TikTok. Οι ζημιές από τη φωτιά και τον καπνό εκτιμώνται σε περίπου 235.000 ευρώ, ενώ τα μέλη της οικογένειας δηλώνουν ότι στάθηκαν «πολύ τυχεροί που είναι ζωντανοί».

Η 46χρονη μητέρα δύο παιδιών επέστρεφε στο σπίτι της στις 12 Ιανουαρίου, όταν αντιλήφθηκε έντονη μυρωδιά καμένου. Μπαίνοντας στο εσωτερικό, είδε πυκνό μαύρο καπνό να βγαίνει από την πόρτα που οδηγεί στο γκαράζ και κάλεσε αμέσως τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Μάντσεστερ (GMFRS), η οποία κατάφερε να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο πριν το σπίτι καταστραφεί ολοσχερώς. Ωστόσο, ο καπνός είχε ήδη διαπεράσει όλους τους χώρους, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Η συσκευή που προκάλεσε τη φωτιά

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε από ελαττωματικό θερμαντικό παπουτσιών, το οποίο η γυναίκα είχε αγοράσει διαδικτυακά για να στεγνώνει τα παπούτσια ράγκμπι του γιου της. Η συσκευή βρισκόταν στην πρίζα όταν εκδηλώθηκε η φωτιά, αλλά δεν είχε χρησιμοποιηθεί για περίπου δύο εβδομάδες.

Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού δήλωσε ότι οι ζημιές είναι εκτεταμένες, με τοίχους, έπιπλα και ηλεκτρονικές συσκευές να έχουν υποστεί σημαντικότατες φθορές από τον καπνό. Όπως ανέφερε, η οικογένεια δεν αναμένεται να επιστρέψει στο σπίτι της πριν περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος, λόγω των εργασιών αποκατάστασης.

Προειδοποίηση προς τους καταναλωτές

Μετά το περιστατικό, το TikTok αφαίρεσε το συγκεκριμένο προϊόν από την πλατφόρμα και ξεκίνησε εσωτερική έρευνα. Παράλληλα, η πυροσβεστική και η οικογένεια απευθύνουν προειδοποίηση στους καταναλωτές για την αγορά φθηνών ηλεκτρικών συσκευών μέσω διαδικτύου, χωρίς πιστοποιήσεις ασφαλείας.

«Σε όσους μου είπαν ότι έχουν την ίδια συσκευή, απλώς τους είπα να την πετάξουν», δήλωσε χαρακτηριστικά η μητέρα, τονίζοντας ότι το κόστος ενός φθηνού προϊόντος δεν συγκρίνεται με τον κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή.

