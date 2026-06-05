Η πρώτη πλωτή πόλη του κόσμου: Το σχέδιο για το πυρηνοκίνητο κρουαζιερόπλοιο των 80.000 ανθρώπων

Εταιρεία επαναφέρει στο προσκήνιο το φιλόδοξο σχέδιο για το Freedom Ship, πλωτή πόλη μήκους 1,8 χιλιομέτρων που θα κινείται με πυρηνική ενέργεια και θα μπορεί να φιλοξενήσει 80.000 ανθρώπους.

Η εταιρεία Freedom Cruise Line pretende να κατασκευάσει την πρώτη πλωτή πόλη του κόσμου, ένα «θηρίο» που θα προωθείται με πυρηνική ενέργεια, μήκους 1,8 χιλιομέτρων και με χωρητικότητα για να φιλοξενήσει 80.000 ανθρώπους, εκ των οποίων οι 20.000 είναι εργαζόμενοι ως προσωπικό.

Το έργο ονομάζεται Freedom Ship και παρόλο που επιστρέφει στη δημόσια συζήτηση, δεν πρόκειται για ένα νέο θέμα.

Στα σκαριά από τα τέλη της δεκαετίας του '90

Το έργο σχεδιάστηκε για πρώτη φορά από τον μηχανικό Νόρμαν Νίξον στα τέλη της δεκαετίας του '90 ως ένα γιγαντιαίο πλοίο, αλλά η ιδέα εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου προς μια πλωτή μεγαλούπολη. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του έργου, νοείται ως μια πόλη με «ευρεία γκάμα αστικών λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένων της στέγασης, των χώρων εργασίας, της εκπαίδευσης, της ιατρικής περίθαλψης, του εμπορίου και της αναψυχής».

Μία πόλη στη μέση του ωκεανού

Το Freedom Ship σχεδιάζεται για κατοίκους μακράς διαμονής και όχι για προσωρινούς επισκέπτες, όπου θα εδραιωθούν ρουτίνες, σχέσεις και μια διαρκής αίσθηση του ανήκειν. Το έργο προβλέπει επίσης ένα περίπλοκο εσωτερικό δίκτυο μεταφορών για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των κατοίκων.

Παράλληλα, θα διαθέτει πάρκα, πεζοδρόμους, ζώνες άσκησης και ανοιχτούς χώρους, πολιτιστικούς, γαστρονομικούς και κοινωνικούς χώρους, εστιατόρια, καφετέριες, αίθουσες θεαμάτων και χώρους συνάντησης».

Το αμύθητο οικονομικό κόστος κατασκευής

Ωστόσο, το έργο δεν έχει ξεπεράσει ποτέ τη φάση του σχεδιασμού, και οι υποστηρικτές του έχουν επισημάνει σε διάφορες περιπτώσεις τις οικονομικές και τεχνικές δυσκολίες για να μετατραπεί σε πραγματικότητα μια τέτοια φαντασίωση.

Τώρα λοιπόν, πόσο θα κόστιζε να πάρει μορφή το Freedom Ship; Όπως εξήγησε το 2013 στο Business Insider ο Ρότζερ Γκουτς, ένας από τους πρώτους ιδεολόγους του έργου μαζί με τον Νόρμαν Νίξον, θα χρειάζονταν μεταξύ 9 και 10 δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή του γιγαντιαίου πλοίου.

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