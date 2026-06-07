Τρόμος στο Οχάιο: 12 τραυματίες από πυροβολισμούς σε οικογενειακό φεστιβάλ, άφαντοι οι δράστες

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο Τολίντο του Οχάιο, όταν πυροβολισμοί έπεσαν κοντά στο Old West End Festival, τραυματίζοντας 12 ανθρώπους.

Συναγερμός σήμανε στο Τολίντο του Οχάιο, μετά από πυροβολισμούς που έπεσαν κοντά στο Old West End Festival, ένα από τα γνωστά τοπικά φεστιβάλ της περιοχής, με μουσική, φαγητό, εκθέσεις και οικογενειακές εκδηλώσεις. Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 6 Ιουνίου, προκαλώντας χάος μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, καθώς οι επισκέπτες άρχισαν να τρέχουν για να καλυφθούν.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Τολίντο, 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από σφαίρες και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Δύο από αυτούς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι ηλικίες των θυμάτων κυμαίνονται από 14 έως 61 ετών. Οι περισσότεροι τραυματίες, όπως ανέφεραν οι Αρχές, είναι γύρω στα 20.

At least 12 people were shot on Saturday near a festival in Toledo, Ohio, authorities said. Two of the victims are in critical condition.



Authorities believe there may have been multiple shooters, but there are no suspects in custody as of Saturday night.



"It appears as though… pic.twitter.com/cpuRf3JG2M — CBS News (@CBSNews) June 7, 2026

Η στιγμή που το φεστιβάλ έγινε σκηνή τρόμου

Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι στο επεισόδιο εμπλέκονταν τουλάχιστον δύο άτομα. Ο υπαρχηγός της αστυνομίας του Τολίντο, Τζόσεφ Χέφερναν, ανέφερε πως οι δράστες πιθανότατα πυροβολούσαν ο ένας εναντίον του άλλου, με τους παρευρισκόμενους να βρίσκονται ξαφνικά στη μέση των πυρών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη. Οι ύποπτοι παραμένουν άφαντοι και η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό, ζητώντας από όσους βρίσκονταν στο σημείο να παραδώσουν βίντεο, φωτογραφίες ή οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να βοηθήσει στην ταυτοποίησή τους.

Update Ohio, USA: Multiple people were injured in a shooting near Delaware and Glenwood Avenues in Toledo on Sunday evening. Police responded around 5:37 p.m. and found several victims, all of whom are expected to survive, according to Toledo Mayor Wade Kapszukiewicz.… https://t.co/fBJl0TkYXZ pic.twitter.com/9lDXu4ZK5i June 6, 2026

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν τον πανικό που ακολούθησε τους πυροβολισμούς. Κόσμος τρέχει προς κάθε κατεύθυνση, άλλοι πέφτουν στο έδαφος για να προστατευτούν και διασώστες προσπαθούν να φτάσουν στους τραυματίες. Μάρτυρες περιέγραψαν μια εικόνα απόλυτης σύγχυσης, με ανθρώπους να φωνάζουν και να προσπαθούν να καταλάβουν από πού έρχονταν οι πυροβολισμοί.

Breaking: Shots fired at Old West End Festival in Toledo, Ohio. pic.twitter.com/STA5NImQG3 — Wolverine Update (@W0lverineupdate) June 6, 2026

Το Old West End Festival πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην ιστορική συνοικία Old West End του Τολίντο και προσελκύει κατοίκους και επισκέπτες με συναυλίες, αγορές, φαγητό και ξεναγήσεις σε ιστορικά σπίτια. Αυτό ακριβώς κάνει την επίθεση ακόμη πιο σοκαριστική για την τοπική κοινωνία, καθώς πρόκειται για μια εκδήλωση που θεωρείται οικογενειακή και συνδεδεμένη με την παράδοση της πόλης.

Οι Αρχές συνεχίζουν να παίρνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και να εξετάζουν υλικό από κάμερες και κινητά τηλέφωνα. Όπως τόνισαν, η έρευνα βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της στάδια και δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως το κίνητρο της επίθεσης.