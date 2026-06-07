Σκληρή απάντηση του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας Ισραελ Κατζ σε Τούρκο αξιωματούχο για δηλώσεις σχετικά με την Ιερουσαλήμ και την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει προκύψει ανάμεσα σε Ισραήλ και Τουρκία, μετά από δηλώσεις Τούρκου υπουργού που αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο μελλοντικής τουρκικής επιρροής στην Ιερουσαλήμ, προκαλώντας άμεση και ιδιαίτερα σκληρή απάντηση από τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας Ισραελ Κατζ.

Οι δηλώσεις που άναψαν φωτιά

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί φέρεται να εξέφρασε την επιθυμία να αναλάβει κάποτε καθήκοντα «νομάρχη της Ιερουσαλήμ», κάνοντας παράλληλα αναφορές σε ιστορικές περιόδους και «απελευθερώσεις» πόλεων της περιοχής.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, καθώς συνδέθηκαν με αναφορές σε πιθανή επαναφορά επιρροής της Τουρκίας στην Ιερουσαλήμ.

Η σκληρή απάντηση Κατζ

Ο Ισραελ Κατζ, απαντώντας σε υψηλούς τόνους, απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε τέτοια προοπτική, τονίζοντας ότι η Ιερουσαλήμ αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη πρωτεύουσα του Ισραήλ.

Παράλληλα, επιτέθηκε πολιτικά στην Άγκυρα, σημειώνοντας ότι το ισραηλινό κράτος είναι ισχυρό και ικανό να αντιμετωπίσει κάθε απειλή, ενώ έκανε αναφορές στην ιστορική εξέλιξη της περιοχής και στη σύγχρονη τουρκική πολιτική πορεία.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, την οποία χαρακτήρισε ως ιστορικά δύναμη που κατέρρευσε, υπογραμμίζοντας ότι «δεν πρόκειται να επιστρέψει ποτέ».

Ιερουσαλήμ στο επίκεντρο της γεωπολιτικής αντιπαράθεσης

Η Ιερουσαλήμ παραμένει ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία του διεθνούς γεωπολιτικού χάρτη, με βαθιές ιστορικές, θρησκευτικές και πολιτικές προεκτάσεις.

Οι νέες δηλώσεις και αντιδράσεις εντάσσονται σε ένα ήδη τεταμένο περιβάλλον σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, το οποίο συχνά τροφοδοτείται από ευρύτερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Αυξανόμενη ένταση και διπλωματικό βάθος

Η αντιπαράθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το εύθραυστο ισοζύγιο δυνάμεων στην περιοχή, όπου δηλώσεις πολιτικών ηγετών μπορούν να αποκτήσουν γρήγορα διεθνείς διαστάσεις.

Παρά τις σκληρές εκφράσεις, διπλωματικοί κύκλοι εκτιμούν ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά, χωρίς να αποκλείονται νέες αντιδράσεις ή δηλώσεις το επόμενο διάστημα.

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