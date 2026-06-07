ΗΠΑ: Σχέδιο για αγορά των Νησιών Τσάγκος - Γιατί το Ντιέγκο Γκαρσία θεωρείται κρίσιμο

Ο Λευκός Οίκος εξετάζει σχέδιο για τα Νησιά Τσάγκος με επίκεντρο τη στρατηγική βάση Ντιέγκο Γκαρσία. Οι γεωπολιτικές προεκτάσεις της υπόθεσης.

Ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο γεωπολιτικό σχέδιο φέρεται να εξετάζει ο Λευκός Οίκος, σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου, το οποίο προβλέπει την απόκτηση των Νήσων Τσάγκος από τον Μαυρίκιο, με επίκεντρο τον έλεγχο της στρατηγικής βάσης Ντιέγκο Γκαρσία.

Η πρόταση που αλλάζει τα δεδομένα

Όπως αναφέρει η βρετανική Telegraph, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν διαμορφώσει ένα σχέδιο που θα μπορούσε να επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να εξασφαλίσουν μεγαλύτερο έλεγχο στην περιοχή, παρακάμπτοντας σε κάποιο βαθμό τη Βρετανία.

Το Reuters σημειώνει ότι δεν έχει καταστεί δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες, ενώ ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών έχουν προχωρήσει σε επίσημο σχόλιο.

Γιατί οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται για τα Τσάγκος

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται το νησί Ντιέγκο Γκαρσία, όπου λειτουργεί μία από τις πιο σημαντικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις ΗΠΑ-Ηνωμένου Βασιλείου στον Ινδικό Ωκεανό.

Η βάση θεωρείται κομβικής σημασίας για επιχειρήσεις επιτήρησης, στρατιωτικής προβολής ισχύος και ελέγχου θαλάσσιων διαδρομών σε μια από τις πιο στρατηγικές περιοχές του πλανήτη.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, το σχέδιο αποτελεί μία από τις εναλλακτικές που εξετάζονται από την αμερικανική πλευρά, την ώρα που συνεχίζονται οι συζητήσεις με το Λονδίνο για το καθεστώς της περιοχής.

Η Βρετανία είχε επιχειρήσει να προχωρήσει σε συμφωνία για την κυριαρχία των Νήσων Τσάγκος, ωστόσο η διαδικασία έχει «παγώσει» μετά από πολιτικές αντιδράσεις και διεθνείς πιέσεις.

Η γεωπολιτική σημασία της βάσης

Το Ντιέγκο Γκαρσία αποτελεί διαχρονικά σημείο-κλειδί για την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στον Ινδικό Ωκεανό, με ρόλο που συνδέεται τόσο με επιχειρήσεις ασφαλείας όσο και με την ισορροπία δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή.

Η πιθανή αλλαγή καθεστώτος στα Νησιά Τσάγκος αναμένεται να έχει ευρύτερες διπλωματικές και γεωστρατηγικές προεκτάσεις, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

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