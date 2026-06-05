Μεγάλη ανατροπή στην Καλλιθέα: Δεν ήταν διαρρήκτες οι δύο Αιγύπτιοι, σε στάση λεωφορείου φέρεται να τους χτύπησε ο 55χρονος

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση άγριου ξυλοδαρμού στην Καλλιθέα, καθώς τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές φαίνεται να ανατρέπουν την αρχική εικόνα περί διάρρηξης.

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση άγριου ξυλοδαρμού στην Καλλιθέα, καθώς τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές φαίνεται να ανατρέπουν την αρχική εικόνα περί διάρρηξης σε πολυκατοικία.

Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα της προανακριτικής έρευνας, οι δύο νεαροί από την Αίγυπτο ενδέχεται να μην μπήκαν ποτέ ούτε στο διαμέρισμα ούτε στην πολυκατοικία όπου διαμένει ο 55χρονος ομογενής από το Καζακστάν με τη σύζυγό του. Η αρχική πληροφορία έκανε λόγο για εισβολή διαρρηκτών και συμπλοκή με τον ένοικο, όμως πλέον η υπόθεση φαίνεται πως έχει διαφορετική αφετηρία.

Το τηλεφώνημα της συζύγου και η επίθεση στη στάση

Όλα φέρονται να ξεκίνησαν όταν η σύζυγος του 55χρονου είδε τους δύο άνδρες έξω από την πολυκατοικία να φωτογραφίζουν το κτίριο. Η γυναίκα επικοινώνησε με τον σύζυγό της και τον ενημέρωσε για όσα είχε αντιληφθεί, με τον ίδιο να σπεύδει στο σημείο κρατώντας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μεταλλικό ρόπαλο.

Από εκεί και πέρα, η εικόνα που σχηματίζουν οι αστυνομικοί δεν παραπέμπει σε συμπλοκή μέσα σε σπίτι ή σε πολυκατοικία, αλλά σε επίθεση σε δημόσιο χώρο. Ο 55χρονος, ο οποίος εργάζεται ως οδοντίατρος, φέρεται να εντόπισε τους δύο νεαρούς Αιγύπτιους σε στάση λεωφορείου και να τους επιτέθηκε με το ρόπαλο.

Ο ένας από τους δύο δέχθηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πολλά και σφοδρά χτυπήματα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στον «Ερυθρό Σταυρό». Εκεί χρειάστηκε να του γίνουν περισσότερα από 10 ράμματα στο κεφάλι, γεγονός που δείχνει και τη σοβαρότητα των τραυμάτων που υπέστη.

Το κρίσιμο στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι από την έρευνα φέρεται να μην προκύπτει παραβίαση πόρτας, ούτε σε διαμέρισμα ούτε στην κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας. Αυτό αλλάζει σημαντικά το πλαίσιο της υπόθεσης, καθώς απομακρύνει, τουλάχιστον με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, το αρχικό σενάριο της διάρρηξης.

Σε βάρος του 55χρονου αναμένεται να ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριά σωματική βλάβη, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα δεδομένα, ώστε να αποσαφηνιστεί πλήρως τι προηγήθηκε της επίθεσης και ποιος ήταν ο λόγος που οι δύο νεαροί φωτογράφιζαν την πολυκατοικία.

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