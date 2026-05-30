Τα λιμάνια που κρατούν όρθιο το εμπόριο της Ευρώπης: Ο ρόλος του Πειραιά που δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά

Πίσω από τους αριθμούς των λιμανιών κρύβεται η πραγματική κυκλοφορία της ευρωπαϊκής οικονομίας, από καύσιμα μέχρι τρόφιμα και containers.

Τα μεγάλα λιμάνια της Ευρώπης είναι κάτι πολύ περισσότερο από σημεία όπου δένουν πλοία. Είναι οι πύλες από τις οποίες περνούν πρώτες ύλες, τρόφιμα, καύσιμα, κοντέινερ, βιομηχανικά προϊόντα και εμπορεύματα που στη συνέχεια ταξιδεύουν με φορτηγά, τρένα και πλοία προς κάθε γωνιά της ηπείρου. Αν αυτά τα λιμάνια σταματούσαν να λειτουργούν έστω και για λίγες ημέρες, η επίδραση στην οικονομία θα φαινόταν αμέσως.

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ποια λιμάνια σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος του θαλάσσιου εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην κορυφή, με μεγάλη διαφορά από όλους, βρίσκεται το Ρότερνταμ στην Ολλανδία, με 397 εκατομμύρια τόνους φορτίου. Ακολουθεί το λιμάνι της Αμβέρσας Μπριζ στο Βέλγιο με 244 εκατομμύρια τόνους, ενώ τρίτο έρχεται το Αμβούργο στη Γερμανία, με 97 εκατομμύρια τόνους.

Πού μπαίνει ο Πειραιάς στον ευρωπαϊκό χάρτη

Η πρώτη ανάγνωση δείχνει ξεκάθαρα την κυριαρχία της βόρειας Ευρώπης. Ρότερνταμ, Αμβέρσα και Αμβούργο παραμένουν οι μεγάλοι κόμβοι από τους οποίους περνά τεράστιος όγκος εμπορευμάτων. Είναι λιμάνια με βαθιά σύνδεση με τη βιομηχανία, τα μεγάλα σιδηροδρομικά δίκτυα και τις εφοδιαστικές αλυσίδες της κεντρικής Ευρώπης.

Πίσω από την πρώτη τριάδα, όμως, υπάρχει μια δεύτερη γραμμή μεγάλων λιμανιών που δείχνει πόσο... απλωμένο είναι το θαλάσσιο εμπόριο της Ευρώπης. Το Αλχεθίρας στην Ισπανία βρίσκεται ψηλά στη λίστα, χάρη στη στρατηγική του θέση στο πέρασμα της Μεσογείου προς τον Ατλαντικό, ενώ το Άμστερνταμ παραμένει ένας από τους βασικούς κόμβους της βόρειας Ευρώπης. Σημαντικό ρόλο έχουν επίσης η Βαλένθια, που ξεχωρίζει στα containers, το Γκντανσκ στην Πολωνία, που τα τελευταία χρόνια έχει αναβαθμιστεί έντονα, αλλά και η Κωνστάντζα στη Ρουμανία, ένα λιμάνι με ιδιαίτερη σημασία για τη Μαύρη Θάλασσα. Μαζί με τη Μασσαλία, την Τεργέστη και τη Γένοβα, σχηματίζουν ένα δίκτυο λιμανιών που δεν έχει πάντα τη λάμψη του Ρότερνταμ, αλλά κρατά ανοιχτές κρίσιμες εμπορικές διαδρομές από τη Μεσόγειο μέχρι τη Βαλτική.

Μέσα σε αυτόν τον χάρτη, ο Πειραιάς έχει διαφορετικό προφίλ από λιμάνια όπως το Ρότερνταμ ή η Αμβέρσα, που διακινούν τεράστιους όγκους κάθε είδους φορτίου. Η δύναμή του βρίσκεται κυρίως στα εμπορευματοκιβώτια και στη θέση του ως μεσογειακού κόμβου. Δεν είναι μόνο θέμα μεγέθους, αλλά και ρόλου: άλλο λιμάνι σηκώνει καύσιμα και πρώτες ύλες, άλλο εξυπηρετεί βιομηχανικά δίκτυα, άλλο λειτουργεί ως πύλη προς την ενδοχώρα και άλλο ως σταθμός μεταφόρτωσης για containers που ταξιδεύουν από την Ασία προς την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Πειραιάς συγκαταλέγεται στα σημαντικά λιμάνια της ΕΕ για τη διακίνηση cargo και εμφανίζεται ως ένα από τα πιο εξειδικευμένα λιμάνια στα containers. Περίπου το 84,8% του συνολικού φορτίου του αφορά εμπορευματοκιβώτια, ποσοστό που δείχνει καθαρά τον ρόλο του ως κόμβου μεταφόρτωσης και διανομής στη Μεσόγειο.

Με απλά λόγια, ο Πειραιάς δεν είναι το λιμάνι που ανταγωνίζεται το Ρότερνταμ στους συνολικούς τόνους. Είναι όμως ένα λιμάνι με πολύ συγκεκριμένη ταυτότητα: containers, σύνδεση Ανατολής και Ευρώπης, Μεσόγειος, διαμετακόμιση. Και αυτός ο ρόλος δεν φαίνεται πάντα στις απλές λίστες με τα μεγαλύτερα λιμάνια, όπου μετρά μόνο το συνολικό βάρος.

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν επίσης τι κουβαλούν κυρίως τα ευρωπαϊκά λιμάνια. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά άνθρακα, λιγνίτη, αργό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, με ποσοστό περίπου 19%. Ακολουθούν προϊόντα πετρελαίου, μεταλλεύματα, χημικά, πλαστικά, αγροτικά προϊόντα, τρόφιμα, ποτά και καπνός. Πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει μια ολόκληρη αλυσίδα οικονομίας: λιμενεργάτες, γερανοί, τελωνεία, αποθήκες, φορτηγά, ναυτιλιακές εταιρείες και χιλιάδες θέσεις εργασίας.

