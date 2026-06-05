Σκληρές εικόνες στην Καλλιθέα: Ένοικος χτύπησε αλύπητα με ρόπαλο δύο διαρρήκτες (vid)

Δύο νεαροί φέρονται να εισέβαλαν σε σπίτι στην Καλλιθέα, όμως ο ένοικος τους αντιλήφθηκε και η ένταση μεταφέρθηκε στον δρόμο, με τραυματισμούς και συλλήψεις.

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Καλλιθέα, όταν δύο νεαροί φέρονται να εισέβαλαν σε σπίτι με σκοπό τη διάρρηξη, έγιναν όμως αντιληπτοί από τον ένοικο και η κατάσταση ξέφυγε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Ακολούθησε συμπλοκή και καταδίωξη στον δρόμο, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί και τελικά να καταλήξουν στο Αστυνομικό Τμήμα και οι τρεις εμπλεκόμενοι, με διαφορετικές κατηγορίες για τον καθένα.

Η σκηνή αποτυπώθηκε σε βίντεο

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, φαίνεται μέρος του επεισοδίου να εκτυλίσσεται στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Αχιλλέως. Ο ένοικος διακρίνεται να κρατά ρόπαλο του μπέιζμπολ, ενώ ένας από τους άνδρες βρίσκεται στο έδαφος και εμφανίζεται τραυματισμένος.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 55χρονος υποστήριξε ότι αντιλήφθηκε τους δύο δράστες μέσα στο σπίτι του και ότι ακολούθησε πάλη. Το επεισόδιο συνεχίστηκε εκτός οικίας, με ένταση που κορυφώθηκε στον δρόμο, μπροστά σε περαστικούς.

Συλλήψεις και κατηγορίες

Οι δύο ύποπτοι, αιγυπτιακής καταγωγής, ηλικίας 22 και 23 ετών, συνελήφθησαν με την κατηγορία της απόπειρας κλοπής.

Την ίδια ώρα, συνελήφθη και ο ένοικος, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων, λόγω του ρόπαλου που χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Ο ένας από τους δύο συλληφθέντες διαρρήκτες μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έγιναν ράμματα, καθώς είχε τραυματιστεί στη συμπλοκή.

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια των Αρχών, που εξετάζουν όλα τα δεδομένα, τις καταθέσεις και το οπτικό υλικό, ώστε να αποσαφηνιστεί ακριβώς τι προηγήθηκε, τι ακολούθησε και πού τελειώνει η άμυνα και ξεκινά η υπέρβαση.

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