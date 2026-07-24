Καλλιθέα: 26χρονος ξυλοκοπούσε επί μια ώρα την πρώην σύντροφό του - Ήταν έγκυος και απέβαλε

Σοκάρει το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που έλαβε χώρα στην Καλλιθέα, καθώς 26χρονος ξυλοκόπησε την πρώην σύντροφό του - Ήταν έγκυος και έχασε το παιδί.

Οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψη ενός 28χρονου ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή κακοποίηση, έπειτα από βίαιη επίθεση στην 37χρονη πρώην σύντροφό του, που βρισκόταν στον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 21ης Ιουλίου, γύρω στις 10.30 το βράδυ στην Καλλιθέα, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, όταν ο 28χρονος πήγε στο σπίτι της γυναίκας και για πάνω από μια ώρα την χτυπούσε με γροθιές και κλωτσιές, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα.

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