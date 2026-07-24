Σαρωτική επέλαση της κακοκαιρίας στη χώρα: 100.000 Κεραυνοί, χαλάζι, πλημμύρες και ζημιές (vid)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας σε πολλές περιοχές της χώρας, με τη συνδυαστική εκδήλωση χαλαζοπτώσεων, θυελλωδών ανέμων και περισσότερων από 100.000 κεραυνών.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας σε πολλές περιοχές της χώρας, προκαλώντας έντονα προβλήματα.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των φαινομένων περιλαμβάνουν ισχυρές καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους, ακόμα και την εμφάνιση ανεμοστρόβιλων, ενώ η κεραυνική δραστηριότητα ξεπέρασε κάθε προηγούμενο με πάνω από 100.000 καταγραφές!

Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι σε Λάρισα, Φθιώτιδα, κεντρική & βόρεια Εύβοια, Σκύρο, Μαγνησία και Σποράδες, το οποίο προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα και συνιστά ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις.

Η κακοκαιρία ανά περιοχή

Φθιώτιδα: Προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές. Στη Μακρακώμη ο δυνατός άνεμος αποκόλλησε τη μεταλλική στέγη κτιρίου συνεταιρισμού παρασύροντάς τη για 100 μέτρα, ενώ δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και ξεριζώθηκαν δέντρα.

Μαγνησία: Ο ουρανός σκοτείνιασε απότομα, ενώ από πτώση κεραυνού προκλήθηκε πυρκαγιά στην περιοχή της Κερασιάς.

Χαλκιδική & Θεσσαλονίκη: Στη Χαλκιδική καταγράφηκαν εντυπωσιακοί υδροστρόβιλοι και ανεμοστρόβιλος που αναστάτωσε τους λουόμενους, ενώ η Θεσσαλονίκη επλήγη από ισχυρές βροχές και μπουρίνια.

Αττική & Εθνική Οδός: Το μπουρίνι έφτασε και στην Αθήνα δημιουργώντας προβλήματα, ενώ στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας η ορατότητα περιορίστηκε αισθητά.

Άλλες περιοχές: Έντονη χαλαζόπτωση σημειώθηκε στη Δράμα και στα Γρεβενά (Εγνατία Οδός), ενώ ισχυρό μπουρίνι «σάρωσε» τα Τρίκαλα.

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