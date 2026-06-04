Αεροπορικά ταξίδια αλλιώς: Καμπίνες ύπνου με χρέωση 250€ για 4 ώρες

Η Air New Zealand παρουσίασε το Skynest, τις πρώτες καμπίνες ύπνου σε αεροσκάφη. Διαθέσιμες σε πτήσεις μεγάλων αποστάσεων με κόστος περίπου 250€ για χρήση έως 4 ώρες.

Μια νέα εποχή στην εμπειρία των αεροπορικών ταξιδιών επιχειρεί να φέρει η Air New Zealand, παρουσιάζοντας το Skynest, τις πρώτες καμπίνες ύπνου που τοποθετούνται μέσα σε επιβατικά αεροσκάφη.

Η υπηρεσία έχει ήδη ανοίξει για κρατήσεις και αφορά πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, με στόχο να προσφέρει στους επιβάτες τη δυνατότητα ξεκούρασης σε πραγματικό κρεβάτι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Οι καμπίνες προορίζονται για χρήση διάρκειας έως και τεσσάρων ωρών, με το κόστος να διαμορφώνεται περίπου στα 250 ευρώ.

Το Skynest έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί κυρίως υπερατλαντικές και μακρινές διαδρομές, όπως η πτήση Ώκλαντ-Νέα Υόρκη, μία από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια παγκοσμίως, που ξεπερνά τις 17 ώρες. Οι καμπίνες αναμένεται να εγκατασταθούν στα αεροσκάφη Boeing 787-9 Dreamliner.

Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, οι χώροι ύπνου διαθέτουν στρώμα, καθαρά σεντόνια και κουβέρτα, τα οποία αλλάζονται μετά από κάθε χρήση. Παράλληλα, παρέχεται σετ ταξιδιωτικών ειδών, που περιλαμβάνει μάσκα ύπνου, ωτοασπίδες, κάλτσες και είδη προσωπικής φροντίδας, ώστε να ενισχύεται η άνεση του επιβάτη.

Κάθε καμπίνα είναι εξοπλισμένη με κουρτίνα για μεγαλύτερη ιδιωτικότητα, ατμοσφαιρικό φωτισμό για ανάγνωση ή χαλάρωση, θύρα USB για φόρτιση συσκευών και ρυθμιζόμενο αερισμό. Επιπλέον, υπάρχει αποθηκευτικός χώρος και ζώνη ασφαλείας, την οποία οι επιβάτες καλούνται να φορούν ακόμη και κατά τη διάρκεια του ύπνου, σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας.

Το Skynest περιλαμβάνει έξι κουκέτες ανά αεροσκάφος, οι οποίες είναι προσβάσιμες με ειδική διάταξη εισόδου, σχεδιασμένη για περιορισμένο χώρο μέσα στην καμπίνα. Η χρήση τους γίνεται σε χρονικά slots, ώστε να εξυπηρετούνται περισσότεροι επιβάτες σε πολύωρες πτήσεις.

Η νέα υπηρεσία αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Δεκεμβρίου 2026, με την εταιρεία να ποντάρει στην αναβάθμιση της εμπειρίας των επιβατών σε υπεραστικές πτήσεις, εισάγοντας μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στην ξεκούραση εν πτήσει.

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