Υπόνομοι Νέας Υόρκης: Οι εικόνες που προκαλούν ερωτήματα – Ζουν άνθρωποι στο υπόγειο δίκτυο;

Αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται στη Νέα Υόρκη μετά από καταγραφές ομάδων που εισέρχονται και εξέρχονται από υπονόμους σε Μπρούκλιν και Κουίνς. Τα κίνητρα παραμένουν υπό διερεύνηση.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των αρχών στη Νέα Υόρκη, έπειτα από πολλαπλά περιστατικά που καταγράφηκαν σε διάφορες περιοχές της πόλης, όπου ομάδες ατόμων εντοπίστηκαν να εισέρχονται και να εξέρχονται από το αποχετευτικό δίκτυο.

Σύμφωνα με βίντεο από κάμερες ασφαλείας, περιστατικά έχουν σημειωθεί τόσο στο Γουίλιαμσμπουργκ του Μπρούκλιν όσο και στη γειτονιά Γκρέιβσεντ, όπου ομάδες ατόμων εμφανίζονται να βγαίνουν από φρεάτια σε κοινή θέα, σε ορισμένες περιπτώσεις μεταφέροντας εργαλεία ή αλλάζοντας ρούχα πριν αποχωρήσουν με οχήματα.

Ανάλογο περιστατικό έχει καταγραφεί και στο Κουίνς, όπου άτομα με προστατευτικό εξοπλισμό φαίνονται να κατεβαίνουν σε υπόνομο, την ώρα που η κυκλοφορία συνεχίζεται κανονικά στον δρόμο. Και στις τρεις περιπτώσεις, οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι η παρουσία τους στο υπόγειο δίκτυο διήρκεσε αρκετές ώρες.

Police are investigating after security cameras captured groups of people climbing in and out of manholes in New York City in the middle of the night. pic.twitter.com/R30qM5epDt June 3, 2026

Η είσοδος σε υπονόμους απαγορεύεται αυστηρά, ενώ οι αρχές επισημαίνουν ότι το αποχετευτικό σύστημα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, όπως τοξικά αέρια ή πιθανότητες πλημμύρας. Εκπρόσωπος του Τμήματος Προστασίας του Περιβάλλοντος της πόλης τόνισε ότι το κοινό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εισέρχεται σε τέτοιους χώρους.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν καταλήξει σε επίσημο συμπέρασμα για τα κίνητρα των εμπλεκομένων. Ωστόσο, εξετάζονται διάφορα σενάρια, με ορισμένες αναφορές να συνδέουν τα περιστατικά με αναζητήσεις αντικειμένων αξίας ή περισυλλογή υλικών από το υπόγειο δίκτυο της πόλης.

Σύμφωνα με παλαιότερα δημοσιεύματα, παρόμοιες πρακτικές έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, όπου άτομα εισέρχονταν σε υπονόμους αναζητώντας πολύτιμα αντικείμενα ή μεταλλικά υλικά. Σε μία από τις περιπτώσεις που έχουν αναφερθεί, άτομο είχε υποστηρίξει στις αρχές ότι η δραστηριότητα αυτή σχετιζόταν με την εύρεση και μεταπώληση χρυσού ή άλλων τιμαλφών.

Οι έρευνες στη Νέα Υόρκη συνεχίζονται, ενώ οι αρχές επιχειρούν να ξεκαθαρίσουν αν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά ή για οργανωμένη δραστηριότητα μέσα στο εκτεταμένο υπόγειο δίκτυο της πόλης.

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