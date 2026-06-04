Νέα απάτη με SMS από «GR GOV» - Μην πατήσετε τον σύνδεσμο

Κύμα παραπλανητικών SMS με αποστολέα «GR GOV» βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι πολίτες καλούνται να πληρώσουν δήθεν πρόστιμα τροχαίας μέσω συνδέσμου, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων.

Νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης βρίσκεται σε εξέλιξη, με επιτήδειους να εκμεταλλεύονται το όνομα του Gov.gr και να αποστέλλουν παραπλανητικά μηνύματα SMS σε πολίτες, επιχειρώντας να αποσπάσουν προσωπικά και τραπεζικά δεδομένα.

Οι παραλήπτες λαμβάνουν μήνυμα από αποστολέα που εμφανίζεται ως «GR GOV», στο οποίο αναφέρεται ότι έχει εκδοθεί παράβαση τροχαίας και απαιτείται άμεση εξόφληση. Σε άλλες περιπτώσεις γίνεται λόγος για «ειδοποίηση επιβολής προστίμου τροχαίας», συνοδευόμενη από ηλεκτρονικό σύνδεσμο που υποτίθεται ότι οδηγεί στη διαδικασία πληρωμής.

Η συγκεκριμένη μορφή απάτης θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς αξιοποιεί την αυξημένη ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από τα πρόστιμα οδικών παραβάσεων και τις επικείμενες ψηφιακές υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω κρατικών πλατφορμών. Η συγκυρία αυτή καθιστά το μήνυμα πιο πειστικό και αυξάνει τον κίνδυνο οι παραλήπτες να παρασυρθούν.

Κλασική περίπτωση phishing

Οι ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια προειδοποιούν ότι τέτοιου είδους SMS αποτελούν κλασική πρακτική phishing. Στόχος των δραστών είναι είτε η υποκλοπή προσωπικών στοιχείων και στοιχείων πληρωμών είτε η εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού στις συσκευές των θυμάτων μέσω των συνδέσμων που περιλαμβάνονται στα μηνύματα.

Οι πολίτες καλούνται να μην πατούν σε άγνωστους συνδέσμους, να μην εισάγουν στοιχεία τραπεζικών καρτών ή προσωπικούς κωδικούς και να διαγράφουν άμεσα τα ύποπτα μηνύματα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συνιστάται η επιβεβαίωση οποιασδήποτε ειδοποίησης αποκλειστικά μέσω των επίσημων κρατικών πλατφορμών και των αρμόδιων υπηρεσιών.

Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι η προσοχή απέναντι σε μηνύματα που δημιουργούν αίσθημα πίεσης ή ζητούν άμεση οικονομική ενέργεια αποτελεί το βασικότερο μέτρο προστασίας απέναντι στις συνεχώς εξελισσόμενες μεθόδους ηλεκτρονικής απάτης.

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