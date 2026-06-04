Hells Angels: 7 συλλήψεις στον Προμαχώνα - Εντοπίστηκαν μαχαίρια, γκλοπ και σιδερογροθιές

Επτά μοτοσικλετιστές συνελήφθησαν στον Προμαχώνα, καθώς βρέθηκαν να φέρουν μαχαίρια, γκλοπ και σιδερογροθιές. Κατευθύνονταν προς την Ηγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels.

Σε επτά συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα, κατά τη διάρκεια ελέγχων σε μοτοσικλετιστές που εισέρχονταν στη χώρα με προορισμό την Ηγουμενίτσα, όπου τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί η διεθνής συνάντηση των Hells Angels.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου εντόπισαν στην κατοχή των επτά ατόμων μαχαίρια, γκλοπ και σιδερογροθιές, προχωρώντας άμεσα στις προβλεπόμενες συλλήψεις.

Οι συλληφθέντες είναι υπήκοοι Βουλγαρίας και Πολωνίας και φέρονται να ταξίδευαν προς τη Θεσπρωτία για να συμμετάσχουν στη μεγάλη συγκέντρωση της διεθνούς λέσχης μοτοσικλετιστών, η οποία αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη.

Οι έλεγχοι στα σύνορα έχουν εντατικοποιηθεί ενόψει της διοργάνωσης, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά τις αφίξεις μοτοσικλετιστών από διάφορες χώρες. Ήδη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περισσότεροι από εκατό αναβάτες έχουν περάσει από τον Προμαχώνα τις τελευταίες ώρες, προερχόμενοι από κράτη όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία, η Ουκρανία και η Σλοβακία.

Η φετινή διοργάνωση στην Ηγουμενίτσα εκτιμάται ότι θα είναι μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις μοτοσικλετιστών που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για περίπου 5.000 συμμετέχοντες από πολλές χώρες.

Σε ρυθμούς Hells Angels η Ηγουμενίτσα

Στους ρυθμούς της μεγάλης διεθνούς συνάντησης των Hells Angels κινείται ήδη η Ηγουμενίτσα, καθώς οι πρώτες οργανωμένες ομάδες μοτοσικλετιστών άρχισαν να καταφθάνουν στην περιοχή ενόψει των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο Δρέπανο από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου.

Οι αφίξεις πραγματοποιούνται τόσο ακτοπλοϊκώς όσο και οδικώς, με εκατοντάδες μοτοσικλέτες να περνούν καθημερινά από το λιμάνι της πόλης και τους βασικούς οδικούς άξονες της Θεσπρωτίας. Χαρακτηριστικές ήταν οι εικόνες από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, όπου ομάδες αναβατών αποβιβάστηκαν από πλοία που έφτασαν από την Ιταλία και κατευθύνθηκαν προς την ευρύτερη περιοχή όπου θα γίνει η συνάντηση.

Η κορύφωση των αφίξεων αναμένεται τις επόμενες ώρες, καθώς χιλιάδες μοτοσικλετιστές από διάφορες χώρες προγραμματίζουν να συμμετάσχουν στη διεθνή συγκέντρωση, μετατρέποντας την περιοχή σε σημείο αναφοράς για τη διεθνή κοινότητα των μοτοσικλετιστών.

Σε επιφυλακή η Αστυνομία

Την ίδια στιγμή, η Ελληνική Αστυνομία έχει θέσει σε εφαρμογή εκτεταμένο σχέδιο ασφαλείας. Οι Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, με τη συμμετοχή υπηρεσιών που ασχολούνται με την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, τη δίωξη ναρκωτικών και την ασφάλεια μεταφορών.

Στους ελέγχους συμμετέχουν επίσης το Λιμενικό Σώμα και οι τοπικές αστυνομικές δυνάμεις, με δειγματοληπτικούς ελέγχους σε λιμάνια, οδικά δίκτυα και σημεία συγκέντρωσης επισκεπτών.

Οι Hells Angels αποτελούν μία από τις πλέον γνωστές λέσχες μοτοσικλετιστών, με παρουσία σε πολλές χώρες. Κατά καιρούς, μέλη της οργάνωσης στο εξωτερικό έχουν συνδεθεί με σοβαρές ποινικές υποθέσεις, γεγονός που οδηγεί τις Αρχές στην εφαρμογή αυξημένων μέτρων κατά τη διάρκεια διεθνών συναντήσεων μεγάλης κλίμακας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βασικός στόχος των επιχειρησιακών σχεδίων είναι η διασφάλιση της δημόσιας τάξης, η πρόληψη τυχόν παραβατικών ενεργειών και η ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η οποία αναμένεται να προσελκύσει μεγάλο αριθμό επισκεπτών στην περιοχή της Ηγουμενίτσας.

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