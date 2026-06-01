Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας μιλά για τα υβριστικά μηνύματα που δέχεται στα social media, τις νομικές ενέργειες που έχει κινήσει και τις προτάσεις που έχει δεχθεί για την παρουσίαση τηλεπαιχνιδιών.

Για τη σκοτεινή πλευρά της δημόσιας έκθεσης στα social media μίλησε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, αποκαλύπτοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις επιλέγει να κινηθεί νομικά απέναντι σε χρήστες που ξεπερνούν τα όρια με υβριστικά ή απειλητικά σχόλια.

Ο γνωστός κωμικός, σε συνέντευξή του στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, περιέγραψε πως η διαδικτυακή τοξικότητα αποτελεί μια πραγματικότητα για όσους βρίσκονται στο προσκήνιο, σημειώνοντας ότι οι άνθρωποι πίσω από τέτοιες συμπεριφορές δεν είναι πάντα ανώνυμοι ή περιθωριακοί λογαριασμοί.

«Πού και πού τρέχω δικαστικά έναν άνθρωπο, περίπου μία φορά τον χρόνο. Κάποιον που μου γράφει "ψόφα" και παρόμοια πράγματα. Και δεν πρόκειται για χούλιγκαν. Είναι επιχειρηματίες, άνθρωποι με οικογένειες», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι, παρά την αρνητική επίδραση που μπορεί να έχουν τέτοια μηνύματα, έχει αναπτύξει μηχανισμούς διαχείρισης που τον βοηθούν να συνεχίζει απρόσκοπτα τη δουλειά του.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας τόνισε επίσης ότι δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό του το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την πορεία του στον χώρο της ψυχαγωγίας. Όπως είπε, η αμφισβήτηση συχνά ξεκινά από το πιο κοντινό περιβάλλον, πολύ πριν εμφανιστούν τα αρνητικά σχόλια των αγνώστων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Τα πρώτα αρνητικά σχόλια τα ακούς συνήθως από το σπίτι σου, από την οικογένειά σου. Στην αρχή επηρεάζεσαι γιατί δεν είσαι συνηθισμένος, αλλά με τον χρόνο αποκτάς εμπειρία και αντοχές», σημείωσε.

Αναφερόμενος στα επαγγελματικά του σχέδια, αποκάλυψε ότι έχει δεχθεί προτάσεις για την παρουσίαση τηλεπαιχνιδιών, χωρίς ωστόσο να έχει προχωρήσει σε κάποια συμφωνία. Όπως εξήγησε, αυτή την περίοδο δίνει προτεραιότητα στη συμμετοχή του στο «Τότε και Τώρα», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας τηλεοπτικής συνεργασίας μόνο εφόσον προκύψει κάποιο πρότζεκτ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

«Έχουν γίνει συζητήσεις, αλλά δεν θέλω να ανοίγω πολλά μέτωπα ταυτόχρονα. Είμαστε πολύ καλά στο "Τότε και Τώρα". Αν προκύψει κάτι πραγματικά ενδιαφέρον, φυσικά θα το εξετάσω. Είναι τιμητικό να δέχομαι τέτοιες προτάσεις», ανέφερε.

