Κλείστε αμέσως το τηλέφωνο αν λάβετε κλήση από έναν από αυτούς τους 10 αριθμούς

Ιδιαίτερη προσοχή στις τηλεφωνικές απάτες, αφού κυκλοφορούν 10 νέοι αριθμοί από το εξωτερικό, που δεν πρέπει να απαντήσετε ποτέ!

Οι τηλεφωνικές απάτες έχουν σημειώσει αξιοσημείωτη αύξηση τα τελευταία χρόνια, υιοθετώντας διάφορες μορφές για την εξαπάτηση των πολιτών και την απόκτηση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Μία από τις πιο κοινές στρατηγικές είναι η χρήση συγκεκριμένων τηλεφωνικών αριθμών οι οποίοι, αν απαντηθούν ή αν κληθούν πίσω, μπορούν να επιφέρουν υπέρογκες χρεώσεις ή να διευκολύνουν την πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες.

Οι 10 αριθμοί που πρέπει να αποφύγετε

Σύμφωνα με την εφαρμογή Clever Dialer, κατά τον τελευταίο χρόνο έχει καταγραφεί σημαντική αύξηση αυτών των ανεπιθύμητων κλήσεων. Οι καταγγελίες για τέτοιες δόλιες πρακτικές αυξάνονται διαρκώς, με τους χρήστες να αναφέρουν αυτόματες κλήσεις που υπόσχονται ανύπαρκτες επιστροφές χρημάτων και μπόνους. Στην πραγματικότητα, αυτές οι απάτες επιδιώκουν την απόκτηση δεδομένων.

Για την προστασία των πολιτών, οι ειδικοί συνιστούν να μην απαντώνται και να μην καλούνται πίσω οι ακόλουθοι 10 αριθμοί που έχουν ταυτοποιηθεί ως μέρος αυτού του δικτύου απάτης:

01573 9781469 (Γερμανία): Συνδέεται με ψευδείς προσφορές ασφάλισης υγείας. 01573 9781457 (Γερμανία): Δόλιες κλήσεις με τον ίδιο σκοπό. 0163 7256838 (Γερμανία): Παγίδα χρεώσεων με υποτιθέμενους διαγωνισμούς. 01525 6430870 (Γερμανία): Άλλος ένας αριθμός που συνδέεται με απάτες διαγωνισμών. +31 6 57113998 (Ολλανδία): Επαφή που σχετίζεται με απάτες προστασίας καταναλωτή. +31 6 58818175 (Ολλανδία): Τηλεφωνική απάτη με υποσχέσεις προστασίας καταναλωτή. +31 6 20804727 (Ολλανδία): Συνδέεται με εξαπατήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων. 01522 3576540 (Γερμανία): Αριθμός που χρησιμοποιείται σε παγίδες χρεώσεων για υποτιθέμενες κληρώσεις. +31 6 58959518 (Ολλανδία): Απάτη προστασίας καταναλωτή. 01525 6704456 (Γερμανία): Σχετίζεται με εξαπατήσεις σε συμβόλαια ηλεκτρικού ρεύματος.

