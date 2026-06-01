Ανέβηκε στα 4.000 μέτρα, άντεξε στους -28°C για να φωτογραφίσει ένα από τα πιο σπάνια φαινόμενα στον ουρανό

Η NASA επαινεί τη φωτογραφία του διπλού τόξου του Γαλαξία από τη Γαλλίδα αστροφωτογράφο Άντζελ Φουξ.

Η Άντζελ Φουξ είναι μια φωτογράφος εξειδικευμένη στην αστροφωτογραφία και τα πορτρέτα νυχτερινών τοπίων, γεννημένη στο Παρίσι το 1998. Το πάθος της την έχει οδηγήσει να φωτογραφίσει ασυνήθιστα μέρη όπως οι Άνδεις, τα Πυρηναία ή οι Δολομίτες. Πριν από έναν χρόνο όμως ξεκίνησε μια περιπέτεια που κατέληξε σε ορόσημο.

Η Φουξ πραγματοποίησε τον Μάρτιο του 2025 μια ακραία αποστολή στην κορυφή Ντεντ ντ' Εράν, σε υψόμετρο 4.200 μέτρων, κοντά στο Μάτερχορν, εκμεταλλευόμενη ένα παράθυρο μόλις πέντε ημερών μέσα στον Μάρτιο.

Όπως εξηγεί η ίδια η φωτογράφος: «Μια φορά το χρόνο, στο βόρειο ημισφαίριο, συμβαίνει κάτι απλώς εξαιρετικό στον νυχτερινό ουρανό. Για λίγες μέρες, κάθε Μάρτιο είναι δυνατόν να ατενίσεις και τους δύο βραχίονες του Γαλαξία πάνω από τον ορίζοντα την ίδια νύχτα, όχι ταυτόχρονα, αλλά κατά τη διάρκεια της ίδιας περιστροφής της Γης».

Mission Impossible: Η καταγραφή του διπλού τόξου του Γαλαξία

Δεν πρόκειται για ένα πρωτοφανές φαινόμενο, καθώς άλλοι φωτογράφοι έχουν καταφέρει να το αποτυπώσουν στο παρελθόν. Επιπλέον, η ίδια η Φουξ το έκανε το 2025 από το Γκόρνεργκρατ, στα 3.100 μέτρα.

Αλλά… τι ακριβώς είναι αυτό το εκπληκτικό φαινόμενο; Στην πραγματικότητα, ο Γαλαξίας μας είναι ένας ενιαίος δακτύλιος που περιβάλλει τη Γη. Αποτυπώνοντας ένα πανόραμα 360 μοιρών και προβάλλοντάς το σε μια επίπεδη εικόνα, ο ουρανός παραμορφώνεται δημιουργώντας αυτό το εντυπωσιακό οπτικό εφέ δύο ξεχωριστών τόξων που μοιάζουν να πλαισιώνουν τα βουνά.

Οι κίνδυνοι της αποστολής και οι προϋποθέσεις για να βγει η φωτογραφία

Η μεγάλη πρόκληση για τη λήψη φωτογραφίας έγκειται στις ακραίες συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιείται και στον σχολαστικό αστρονομικό προγραμματισμό που απαιτείται.

Επιπλέον, για να το καταγράψουν σωστά οι κάμερες πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

Η κατάλληλη φάση της σελήνης

Η σωστή τοποθεσία για τη γωνία των τόξων

Ένας καθαρός ορίζοντας 360 μοιρών

Και το χαμηλότερο δυνατό επίπεδο φωτορύπανσης

Παράλληλα, ο κίνδυνος κρυοπαγημάτων κατά τη διάρκεια της αποστολής ήταν πολύ έντονος. Σχετικά με το πώς προετοιμάστηκε για να αντέξει το ακραίο ψύχος, η Φουξ αφηγείται: «Ο υπνόσακός μου είναι σχεδιασμένος να αντέχει σε θερμοκρασίες έως και -30°C, με ένα όριο επιβίωσης που εκτείνεται από τους -50 έως τους -60°C. Οι μπότες μου είναι ορειβατικές τριών στρώσεων, με προσαρτώμενα κραμπόν. Τα ρούχα μου αποτελούνταν από πολλές στρώσεις, τόσο για τη διατήρηση της παθητικής θερμότητας όσο και για να επιτρέπουν την ενεργή κίνηση».

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών τις προηγούμενες νύχτες, προέκυψε ένα απρόβλεπτο τεχνικό πρόβλημα: «Σε μια από αυτές τις συνεδρίες, η κάμερά μου κατέγραψε μια πλήρη αλληλουχία μίας και μισής ώρας και δεν αποθήκευσε τίποτα. Οι εικόνες εμφανίζονταν στην οθόνη, αλλά όχι στην κάρτα. Προφανώς, αυτό είναι ένα γνωστό πρόβλημα με τις κάμερες σε συνθήκες ακραίου ψύχους, αλλά δεν μου είχε ξανασυμβεί», περιγράφει η φωτογράφος.

Ένα αναπάντεχο επιπλέον τόξο

Αν και ο στόχος της αποστολής ήταν αποκλειστικά το διπλό τόξο του Γαλαξία, η Φουξ εντόπισε στη φωτογραφία της ένα απρόσμενο... δώρο: «Υπήρξε μια έκπληξη. Καθώς εξέταζα το πανόραμα του χειμερινού τόξου, παρατήρησα ένα αμυδρό οβάλ τόξο που εκτεινόταν στην αντίθετη κατεύθυνση από τον ήλιο, διασχίζοντας το κάδρο με μια ανεπαίσθητη αλλά ξεκάθαρη διαβάθμιση. Πρόκειται για το "Gegenschein", μια διάχυτη λάμψη του νυχτερινού ουρανού που προκαλείται από το ηλιακό φως που αντανακλάται στη διαπλανητική σκόνη, ακριβώς στην αντίθετη θέση από τον ήλιο. Είναι πολύ αμυδρό και σπάνια αποτυπώνεται σε φωτογραφία», λέει συγκινημένη.

Η αναγνώριση από τη NASA

Αν και η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 19 Μαρτίου 2025, η τελική εικόνα κυκλοφόρησε δημόσια όταν η NASA την επέλεξε ως την περίφημη «Astronomy Picture of the Day» στις 21 Απριλίου 2026.

Πρόκειται για μια σπουδαία αναγνώριση μετά τη μεγάλη προσπάθεια που καταβλήθηκε, καθώς χρειάστηκαν περισσότερες από 260 εκθέσεις που συγχωνεύτηκαν για την επεξεργασία της τελικής φωτογραφίας.

