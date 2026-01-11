Τηλεφωνική απάτη: Μην απαντήσετε αν δείτε αριθμό που ξεκινά με αυτά τα ψηφία

Προσοχή στις κλήσεις από άγνωστους διεθνείς αριθμούς με κωδικούς 355, 225, 233, 234 ή 235. Οι Αρχές προειδοποιούν για απάτη με ειδικές χρεώσεις.

Οι τηλεφωνικές απάτες μέσω κλήσεων από ξένους αριθμούς συνεχίζουν να αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για τους πολίτες. Οι απατεώνες συχνά χρησιμοποιούν αριθμούς που φαίνονται διεθνείς, προκειμένου να προκαλέσουν την περιέργεια των θυμάτων και να αποσπάσουν χρήματα μέσω ειδικών χρεώσεων.

Σύμφωνα με ενημέρωση των Αρχών, οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι διεθνείς κωδικοί που συνδέονται με την απάτη είναι:

Αλβανία: 355

Ακτή Ελεφαντοστού: 225

Γκάνα: 233

Νιγηρία: 234

Δημοκρατία του Τσαντ: 235

Ο τρόπος δράσης των απατεώνων είναι απλός αλλά αποτελεσματικός: πραγματοποιούν μια σύντομη κλήση – συχνά μόνο ένα «κουδούνισμα» – με σκοπό να προσελκύσουν το θύμα να καλέσει πίσω. Όταν το κάνει, εφαρμόζεται ειδική χρέωση, με αποτέλεσμα ο λογαριασμός του να αυξάνεται σημαντικά, ενώ μέρος της χρέωσης πηγαίνει στον απατεώνα.

Οι Αρχές συνιστούν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα καχύποπτοι και να μην καλούν τους αριθμούς χαμένων κλήσεων από άγνωστους διεθνείς αριθμούς. Σε περίπτωση αμφιβολίας, η καλύτερη πρακτική είναι να αναζητήσουν τον αριθμό στο διαδίκτυο για να εντοπίσουν την προέλευσή του και να είναι υποψιασμένοι.

Επιπλέον, οι δημόσιοι φορείς και οι τράπεζες συνήθως επικοινωνούν με τους πολίτες μέσω επίσημων λογαριασμών και πλατφορμών, όπως email ή επίσημες ειδοποιήσεις, και όχι μέσω διεθνών κλήσεων. Επομένως, κάθε ύποπτος αριθμός πρέπει να αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη προσοχή.

