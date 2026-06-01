Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Έσφαξε την 39χρονη σύζυγό του όσο ήταν τα παιδιά στο σπίτι

41χρονος κατέσφαξε τη 39χρονη σύζυγό του στην Καλαμάτα, την ώρα που στο σπίτι ήταν και τα δύο παιδιά τους.

Σοκαριστικό έγκλημα αποκαλύφθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (1/6) στην Καλαμάτα, όταν άνδρας σκότωσε τη σύζυγό του, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Το αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας, όταν οι περίοικοι αναστατώθηκαν από έντονες φωνές και κάλεσαν αμέσως τις αρχές.

Άνοιξε στους αστυνομικούς και ήταν βουτηγμένος στο αίμα

Σύμφωνα με το tharrosnews.gr, όταν οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο, βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα. Την πόρτα του διαμερίσματος άνοιξε ο 41χρονος σύζυγος, ο οποίος ήταν καλυμμένος με αίματα. Μπαίνοντας στο εσωτερικό, οι αστυνομικοί εντόπισαν την 39χρονη σύζυγό του χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στην κρεβατοκάμαρα του ζευγαριού.

Η άτυχη γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα στο σώμα της, ενώ στο χέρι της βρέθηκε ένα μαχαίρι. Στον τόπο του εγκλήματος μετέβη ιατροδικαστής για την απαραίτητη μακροσκοπική εξέταση της σορού.

Ο 41χρονος συνελήφθη άμεσα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Την ίδια ώρα, τα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας, τα οποία βίωσαν τον απόλυτο εφιάλτη, απομακρύνθηκαν από το σπίτι και μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας για προληπτικούς λόγους και ψυχολογική υποστήριξη.

