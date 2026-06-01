Ανακάλυψη-σταθμός στον Άρη: Βρήκαν θαμμένα ορυκτά που δείχνουν ότι υπήρχε ωκεανός για 1,5 εκατ. χρόνια

Δεδομένα από κινεζικό ρόβερ αποκάλυψαν αποθέματα μαγγανίου στον Άρη, ενισχύοντας τη θεωρία ότι στον κόκκινο πλανήτη υπήρχε ένας σταθερός ωκεανός για έως και 1,5 εκατομμύριο έτη.

Ο Άρης ενδέχεται να διατηρεί το ορυκτό αποτύπωμα ενός αρχαίου ωκεανού που εξαφανίστηκε πριν από δισεκατομμύρια χρόνια. Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Communications, ερευνητές κινεζικών ιδρυμάτων εντόπισαν αποθέματα οξειδίων και υδροξειδίων του μαγγανίου στην Utopia Planitia, μια μεγάλη λεκάνη στις βόρειες πεδιάδες του πλανήτη.

Η ανακάλυψη βασίστηκε σε δεδομένα του κινεζικού ρόβερ Zhurong και σε τροχιακές παρατηρήσεις ευρωπαϊκών και αμερικανικών αποστολών. Σύμφωνα με την ομάδα, η κατανομή των ορυκτών σχηματίζει έναν δακτύλιο γύρω από τη λεκάνη, γεγονός που υποδηλώνει ότι η περιοχή φιλοξενούσε σταθερά νερό για ένα εκτιμώμενο διάστημα μεταξύ 0,8 και 1,5 εκατομμυρίων ετών.

Το ορυκτό αποτύπωμα μιας αρχαίας ακτογραμμής

Το κύριο εύρημα της έρευνας είναι η διάταξη των αποθεμάτων μαγγανίου. Τα ορυκτά συγκεντρώνονται σε ζώνες που σχετίζονται με το υψόμετρο της λεκάνης, κάτι που οι επιστήμονες ερμηνεύουν ως σημάδι που άφησε η υποχώρηση ενός ωκεανού. Αυτή η ζώνη μαγγανίου λειτουργεί ως καταγεγραμμένο αρχείο της επέκτασης, της υποχώρησης και της εξαφάνισης των υδάτων.

Για τη χαρτογράφηση, οι ερευνητές συνδύασαν τις πληροφορίες του Zhurong με παρατηρήσεις από τα όργανα OMEGA του ευρωπαϊκού Mars Express και CRISM του Mars Reconnaissance Orbiter της NASA. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε ένα σύστημα βαθιάς μάθησης, εκπαιδευμένο με χιλιάδες υπέρυθρα φάσματα, για την αναγνώριση των σημαδιών του μαγγανίου.

Το μοντέλο δείχνει ότι οι υδάτινες συνθήκες δεν αφορούσαν μια παροδική πλημμύρα, αλλά ένα μακροχρόνιο υδάτινο σύστημα. Οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι ο ωκεανός αυτός της Εσπέριας περιόδου ενδέχεται να ήταν κατά 150 έως 400 μέτρα πιο ρηχός από μια παλαιότερα προτεινόμενη αρειανή ακτογραμμή, γνωστή ως Deuteronilus.

Ενδείξεις νερού, όχι όμως και ζωής

Η ύπαρξη υγρού νερού για παρατεταμένο χρονικό διάστημα αυξάνει τις πιθανότητες για πολύπλοκες χημικές αντιδράσεις. Ωστόσο, οι συγγραφείς ξεκαθαρίζουν ότι η ανακάλυψη δεν ισοδυναμεί με εύρεση ζωντανών οργανισμών, απολιθωμάτων ή βιολογικής δραστηριότητας. Τα αποθέματα μαγγανίου μπορεί να σχηματίστηκαν από μη βιολογικές διεργασίες οξείδωσης.

Η μελέτη προτείνει επίσης ότι η μεταγενέστερη ηφαιστειακή δραστηριότητα του Elysium Mons κάλυψε τις χαμηλότερες περιοχές της λεκάνης με ροές λάβας. Αυτό εξηγεί γιατί τα σήματα μαγγανίου είναι εμφανή μόνο σε ορισμένα σημεία, καθώς μέρος του αρχείου του αρχαίου ωκεανού θάφτηκε κάτω από στρώματα λάβας.

Τα εντοπισμένα αποθέματα προσφέρουν πρακτικές ενδείξεις για μελλοντικές αποστολές, καθώς οι περιοχές με υψηλή συγκέντρωση μαγγανίου αποτελούν πρωτεύοντες στόχους για νέες αναλύσεις εδάφους. Επιπλέον, τα υλικά αυτά θα μπορούσαν μελλοντικά να αξιοποιηθούν για την παραγωγή οξυγόνου από το νερό.

