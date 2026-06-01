Εισαγγελική έρευνα για το σχέδιο του Κούσνερ να μετατρέψει προστατευόμενη περιοχή της Αλβανίας σε πολυτελές θέρετρο

Οι αλβανικές αρχές κατά της διαφθοράς ερευνούν τις αλλαγές στο καθεστώς προστασίας περιοχής όπου σχεδιάζεται μεγάλη τουριστική επένδυση του Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ συνεχίζονται οι αντιδράσεις πολιτών και περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Νέα διάσταση αποκτά η υπόθεση της μεγάλης τουριστικής επένδυσης που προωθεί ο Τζάρεντ Κούσνερ στην Αλβανία, καθώς η Ειδική Εισαγγελία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (SPAK) έχει ξεκινήσει έρευνα γύρω από τις διαδικασίες που άνοιξαν τον δρόμο για την ανάπτυξη της περιοχής.

Στο επίκεντρο βρίσκονται αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το 2024 στο καθεστώς προστασίας και στη διαχείριση εκτάσεων που περιλαμβάνουν το νησί Σάζαν και τμήματα του οικοσυστήματος Βιόσα-Νάρτα, μιας περιοχής με ιδιαίτερη περιβαλλοντική αξία στη νότια Αλβανία.

Οι παρεμβάσεις αυτές επέτρεψαν την προώθηση σχεδίων για τη δημιουργία πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις και κατοίκους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Politico, η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι εισαγγελικές αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το αντικείμενο και το εύρος της διαδικασίας.

Το επενδυτικό σχέδιο συνδέεται με την εταιρεία Affinity Partners του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, και προβλέπει τη δημιουργία μεγάλης τουριστικής υποδομής στην περιοχή.

Η αλβανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η επένδυση μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τον τουρισμό και την οικονομική ανάπτυξη, ενώ οι επικριτές της εκφράζουν ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη διαφάνεια των διαδικασιών αδειοδότησης.

