Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή: Η αδιάφορη αντίδραση Τραμπ στο «πάγωμα» των συνομιλιών με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως δεν έχει ενημερωθεί για αναστολή των συνομιλιών με το Ιράν και εμφανίζεται αδιάφορος απέναντι στο ενδεχόμενο διακοπής τους, εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Αδιάφορος απέναντι στο ενδεχόμενο αναστολής των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας τις πληροφορίες που μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης περί «παγώματος» των συνομιλιών.

Σε δηλώσεις του στο NBC News, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση από την ιρανική πλευρά για διακοπή των επαφών, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η διαδικασία είχε οδηγηθεί σε υπερβολικά μεγάλο αριθμό συζητήσεων χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

«Νομίζω ότι μιλάμε πάρα πολύ. Ίσως λίγη σιωπή να ήταν καλύτερη», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν βιάζεται να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και είναι διατεθειμένος να περιμένει όσο χρειαστεί.

«Δεν θα μπορούσε να με νοιάζει λιγότερο»

Ακόμη πιο αιχμηρός εμφανίστηκε σε συνέντευξή του στο CNBC, όπου ερωτηθείς για το ενδεχόμενο διακοπής των συνομιλιών απάντησε: «Ειλικρινά, δεν με ενδιαφέρει. Δεν θα μπορούσε να με νοιάζει λιγότερο».

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η πίεση ασκείται κυρίως στην ιρανική οικονομία, εκτιμώντας πως η Τεχεράνη είναι εκείνη που χάνει περισσότερο από τη στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις. Παράλληλα, υποβάθμισε τις ανησυχίες για την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, προβλέποντας ότι η αγορά θα εξισορροπηθεί σύντομα.

Οι δηλώσεις του έρχονται λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση πληροφοριών από το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη αναστέλλει τις έμμεσες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το δημοσίευμα συνδέει την απόφαση με τη νέα κλιμάκωση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο και τη Γάζα.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το Ιράν θέτει ως προϋπόθεση για την επανέναρξη των συνομιλιών τον τερματισμό των ισραηλινών επιχειρήσεων και την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από περιοχές του Λιβάνου που τελούν υπό κατοχή.

Πιθανή η κλιμάκωση

Παράλληλα, ιρανικές πηγές προειδοποιούν για πιθανή κλιμάκωση στην περιοχή, κάνοντας λόγο για σχέδια αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ και ενεργοποίησης επιπλέον μετώπων από συμμάχους της Τεχεράνης στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια στιγμή, η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου κλιμακώνεται, με τον ισραηλινό στρατό να επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στα νότια προάστια της Βηρυτού και το Ιράν να προειδοποιεί για αντίποινα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Ισραηλινού πρωθυπουργού, χωρίς ωστόσο να γίνουν γνωστές λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συζήτησης.

Οι εξελίξεις εντείνουν την αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον των αμερικανοϊρανικών διαπραγματεύσεων, σε μια περίοδο που η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται ξανά σε υψηλά επίπεδα.

