Ο απροσδόκητος σύμμαχος στην καταπολέμηση της ερημοποίησης της Αφρικής: Γιγάντια χελώνα αποκατέστησε οικοσυστήματα

Ερευνητές απελευθέρωσαν 500 αφρικανικές χελώνες στη Σαχάρα και κατάφεραν να επαναφέρουν τη βλάστηση σε μια από τις πιο άνυδρες περιοχές του πλανήτη.

Στο Σαχέλ (στεπική λωρίδα γης νότια της ερήμου Σαχάρα) οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας αγγίζουν τους 60 βαθμούς Κελσίου, ενώ τη νύχτα ο αέρας ψύχεται απότομα. Σε αυτό το σκληρό και ξερό έδαφος, το νερό της βροχής είναι αδύνατο να διεισδύσει. Η υγρασία εξατμίζεται σχεδόν αμέσως και οι σπόροι δεν μπορούν να βλαστήσουν.

Για τον λόγο αυτό, ερευνητές απελευθέρωσαν 500 αφρικανικές χελώνες σε ένα ερημικό τοπίο στα νότια της Σαχάρας. Τα ζώα αυτά ανήκουν στο είδος Centrochelys sulcata, το οποίο εξελίχθηκε για να αντέχει ακριβώς σε αυτές τις συνθήκες. Πέντε χρόνια αργότερα, δορυφορικές εικόνες κατέγραψαν πράσινες κηλίδες στην περιοχή.

Η χελώνα 100 κιλών που λειτουργεί ως εκσκαφέας

Η αφρικανική χελώνα με προέκταση είναι η μεγαλύτερη χελώνα ξηράς στον κόσμο και η τρίτη σε συνολικό μέγεθος, πίσω μόνο από εκείνες των Γκαλαπάγκος και της Αλντάμπρα. Οι αρσενικές μπορούν να ξεπεράσουν τα 100 κιλά. Πέρα από το μέγεθός της, ξεχωρίζει για την ικανότητά της να σκάβει.

Για να προστατευτεί από την ακραία ζέστη, σκάβει λαγούμια βάθους 10 έως 15 μέτρων. Εκεί καταφεύγει από τη ζέστη της ημέρας και το κρύο της νύχτας, βοηθώντας παράλληλα στον αερισμό του εδάφους. Όταν αυτά τα λαγούμια σπάνε το σκληρό στρώμα του εδάφους, το νερό της βροχής εισχωρεί αντί να κυλά στην επιφάνεια. Αυτό βελτιώνει την ικανότητα του εδάφους να συγκρατεί την υγρασία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το επιτυχημένο προηγούμενο της Σενεγάλης

Αυτό το φαινόμενο έχει ήδη παρατηρηθεί στη Σενεγάλη. Η οργάνωση S.O.S. (Save Our Sulcata) εργάζεται από το 1992 σε προγράμματα αναπαραγωγής και επανεισαγωγής των χελωνών. Μια έκθεση της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης αναφέρει το καταφύγιο Village des Tortues στο Noflaye, όπου ζουν περισσότερα από 300 δείγματα και από όπου έχουν απελευθερωθεί αρκετές χελώνες στο φυσικό τους περιβάλλον.

Η είσοδος του λαγουμιού και το ανακατεμένο χώμα δημιουργούν ένα πιο σταθερό μικροκλίμα. Αν και η χελώνα δεν μεταφέρει σπόρους εσκεμμένα, όσοι βρίσκονται στο έδαφος ή φτάνουν με τον άνεμο μπορούν να βλαστήσουν χάρη στην υγρασία και την προστασία του γύρω περιβάλλοντος.

Η επιστροφή της βιοποικιλότητας στην πιο άγονη περιοχή του κόσμου

Αυτό προσελκύει επίσης έντομα και μικροοργανισμούς, γεγονός που ευνοεί τη ζωή στο έδαφος. Με τον καιρό, η βλάστηση γίνεται πιο πυκνή γύρω από αυτές τις ζώνες, σχηματίζοντας πράσινες κηλίδες ορατές ακόμα και από δορυφόρους.

Στις ομάδες που παρακολουθούνται, έχει παρατηρηθεί ποσοστό επιβίωσης άνω του 80% για αρκετά χρόνια, γεγονός που είναι βασικό για τη διατήρηση της σκαπτικής τους δραστηριότητας. Με τον χρόνο, οι άλλοτε άγονες ζώνες άρχισαν να ανακτούν τη βλάστησή τους και να προσελκύουν πανίδα, όπως πουλιά και μικρά σπονδυλωτά.

