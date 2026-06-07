Από τον Παλαιοκώστα στον Ρωχάμη: Οι 3 πιο θεαματικές αποδράσεις στην ιστορία των ελληνικών φυλακών

Οι άνθρωποι πίσω από τις τρεις πιο θεαματικές αποδράσεις που έχουν λάβει χώρα ποτέ στα ελληνικά σωφρονιστικά καταστήματα.

Σπάνιο άλλα όχι ακατόρθωτο, όπως έχει δείξει η ιστορία, το να αποδράσει κρατούμενος από τις ελληνικές φυλακές, με το πιο πρόσφατο περιστατικό, τον 37χρονο που απέδρασε από το σωφρονιστικό κατάστημα του Κορυδαλλού, λίγες ημέρες πριν λάβει για 4ηφορά άδεια εξόδου.

Ανάμεσα στις πιο πιο θεαματικές αποδράσεις που έχουν γίνει ποτέ, ήταν αυτή του Βασίλη Παλαιοκώστα και του Αλκέτ Ριζάι, που σημειώθηκε το καλοκαίρι του 2006, όταν ένα ελικόπτερο προσγειώθηκε στην ταράτσα των φυλακών Κορυδαλλού, μάζεψε τους δύο κατάδικους, οι οποίοι ανέβηκαν μέσω ανεμόσκαλας και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα «έγινε καπνός».

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