Σεισμοί στην Εύβοια: Ζημιές σε σπίτια και κλειστά σχολεία

Οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις στη Βόρεια Εύβοια προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες και οδήγησαν στο κλείσιμο σχολείων. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας οι αρχές.

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός μετά τις ισχυρές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν στη Βόρεια Εύβοια, με τις αρχές να προχωρούν σε άμεσες ενέργειες για την εκτίμηση των ζημιών και την προστασία των πολιτών.

Οι σεισμοί προκάλεσαν αναστάτωση στον Δήμο Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας, όπου ήδη έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα επίπεδα Πολιτικής Προστασίας, με συνεχείς συσκέψεις των αρμόδιων φορέων.

Εντατικοί έλεγχοι σε κατοικίες και δημόσια κτίρια

Μετά την εκδήλωση των σεισμικών δονήσεων, συγκλήθηκε εκτάκτως το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Πυροσβεστικής, της Ελληνικής Αστυνομίας και υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας.

Στη διαδικασία συμμετείχε και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας, ο οποίος παρουσίασε τις πρώτες επιστημονικές εκτιμήσεις για την εξέλιξη του φαινομένου, συμβάλλοντας στον σχεδιασμό των άμεσων παρεμβάσεων.

Ακολούθησε νέα σύσκεψη με τη συμμετοχή κυβερνητικών και τοπικών παραγόντων, όπου αξιολογήθηκε η κατάσταση και καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα για τον έλεγχο των ζημιών.

Κλειστά σχολεία σε περιοχές του Δήμου

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον Δήμο Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας, καθώς και του Γυμνασίου Προκοπίου και του Παιδικού Σταθμού Μαντουδίου.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι η απόφαση ελήφθη μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων από τα κλιμάκια μηχανικών, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Αντίθετα, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά, χωρίς αλλαγές στο πρόγραμμα.

Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ζημιές

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στην κοινότητα της Δαφνούσας, όπου έχουν καταγραφεί καταρρεύσεις τοίχων σε κατοικίες.

Στο Προκόπι έχουν σημειωθεί ρωγμές σε κτίρια, ιδιαίτερα σε κατοικίες που είχαν επηρεαστεί και από προηγούμενους σεισμούς, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν αναφορές για εκτεταμένες καταρρεύσεις.

Όπως αναφέρουν οι τοπικές αρχές, οι ζημιές σε μεγάλο μέρος του δήμου χαρακτηρίζονται περιορισμένης κλίμακας.

Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα οι δυνάμεις

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει ενισχύσει την παρουσία της στην περιοχή, με 20 οχήματα να πραγματοποιούν περιπολίες και ελέγχους στο οδικό δίκτυο.

Παράλληλα, σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται υπηρεσίες της Εύβοιας και της Αττικής, καθώς και ειδικές μονάδες της ΕΜΑΚ, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί σοβαρά περιστατικά ή τραυματισμοί, ενώ οι αυτοψίες των μηχανικών βρίσκονται σε εξέλιξη για την πλήρη καταγραφή της κατάστασης.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή εξακολουθεί να παρακολουθείται στενά.

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