Πειραιάς: Αστυνομικοί αρπάζουν άνδρα δευτερόλεπτα πριν πέσει από 6ο όροφο – Συγκλονιστικό βίντεο

Βίντεο που κόβει την ανάσα από τον Πειραιά. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σώζουν άνδρα την τελευταία στιγμή, αποτρέποντας μια τραγωδία στον 6ο όροφο πολυκατοικίας.

Σκηνές μεγάλης έντασης εκτυλίχθηκαν στον Πειραιά, όπου η άμεση επέμβαση αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. αποδείχθηκε καθοριστική για τη διάσωση ενός άνδρα που βρισκόταν σε κατάσταση κρίσης και απειλούσε να πέσει από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία μέσω των επίσημων λογαριασμών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο οπτικό υλικό διακρίνονται οι δύο αστυνομικοί να προσεγγίζουν με ιδιαίτερη προσοχή τον άνδρα, ο οποίος βρίσκεται στο μπαλκόνι του διαμερίσματος, σε εξαιρετικά επικίνδυνη θέση.

Οι αστυνομικοί, διατηρώντας την ψυχραιμία τους, προσπαθούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του και να τον αποτρέψουν από οποιαδήποτε επικίνδυνη ενέργεια. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα και ενώ ο άνδρας φαίνεται έτοιμος να πέσει στο κενό, οι δύο άνδρες της ΔΙ.ΑΣ. επεμβαίνουν άμεσα, τον ακινητοποιούν και τον απομακρύνουν με ασφάλεια από το σημείο.

«Άκουσέ με, όλα θα πάνε καλά. Για το καλό σου είμαστε εδώ», ακούγεται να του λέει ένας εκ των αστυνομικών, σε μια προσπάθεια να τον ηρεμήσει και να τον πείσει να μην προχωρήσει στην πράξη του.

Η επέμβαση ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξει τραυματισμός, με τον άνδρα να παραλαμβάνεται στη συνέχεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την απαραίτητη υποστήριξη.

Το βίντεο έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να εκφράζουν τον σεβασμό και την αναγνώρισή τους προς τους αστυνομικούς για την ψυχραιμία, την αποφασιστικότητα και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν σε μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή.

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