Οι ταμίες των σούπερ μάρκετ συμφωνούν: Το είδος του πελάτη που δεν αντέχουν

Αυτές είναι μερικές από τις πιο συνηθισμένες συμπεριφορές πελατών που κάθε ταμίας θα προτιμούσε να αποφεύγει.

Είναι ώρα αιχμής στο σούπερ μάρκετ και η βάρδια κοντεύει να τελειώσει. Οι πελάτες σχηματίζουν ουρές στο ταμείο. Προσπαθείτε να τους εξυπηρετήσετε όλους όσο πιο γρήγορα γίνεται, όταν ξαφνικά ένας πελάτης αναφωνεί: «Ωχ, ξέχασα το γάλα!». Τρέχει αμέσως προς το διάδρομο με τα προϊόντα και επιστρέφει, ενώ εσείς έχετε ήδη αρχίσει να εξυπηρετείτε τους επόμενους πελάτες.

Αυτή είναι μια καθημερινή κατάσταση για κάθε ταμία. Υπάρχουν πελάτες που σου φτιάχνουν τη μέρα και άλλοι που θα προτιμούσες να ψωνίζουν στο αντίπαλο σούπερ μάρκετ. Αν θέλετε να είστε ένας σωστός πελάτης, αποφύγετε τις παρακάτω συμπεριφορές που κάθε ταμίας εύχεται να μην συναντήσει.

Οι 5 πελάτες που κανένας ταμίας σούπερ μάρκετ δεν θα ήθελε να έχει

1. Αυτός που δεν ξέρει πώς να πληρώσει

Φαίνεται προφανές, αλλά οι ταμίες - και οι πελάτες που περιμένουν στην ουρά - εκτιμούν ιδιαίτερα όταν κάποιος έχει έτοιμη την κάρτα ή τα μετρητά του. Αυτό προλαμβάνει τις άσκοπες καθυστερήσεις. Επιπλέον, η πληρωμή μέσω του ψηφιακού πορτοφολιού στο κινητό τηλέφωνο αποτελεί πλέον μια εξαιρετική λύση για τη μείωση του χρόνου αναμονής.

2. Αυτός που δεν βάζει το διαχωριστικό στικάκι

Δεν κοστίζει τίποτα, αλλά αν δεν χρησιμοποιηθεί το διαχωριστικό προϊόντων, ο ταμίας δυσκολεύεται να ξεχωρίσει τα ψώνια του κάθε πελάτη. Με αυτή την απλή κίνηση αποφεύγονται οι παρεξηγήσεις και οι λανθασμένες χρεώσεις.

3. Ο πελάτης της τελευταίας στιγμής

Πρόκειται για τον πελάτη που μπαίνει στο κατάστημα πέντε λεπτά πριν το κλείσιμο για να κάνει μεγάλα ψώνια, ή για εκείνον που καθυστερεί να αποφασίσει και εξαντλεί τα τελευταία δευτερόλεπτα λειτουργίας. Οι υπάλληλοι προτιμούν να μην χρειάζεται να κάνουν υποδείξεις στους πελάτες για να αποχωρήσουν, καθώς το ωράριό τους έχει ήδη λήξει.

4. Αυτός που δεν χαιρετάει (ή είναι κολλημένος στο κινητό)

Αν υπάρχει ένας τύπος πελάτη που οι ταμίες πραγματικά δεν αντέχουν, είναι αυτός που δεν μιλάει και δεν χαιρετάει. Εκείνος που είναι τόσο απορροφημένος στην οθόνη του κινητού του ή σε μια τηλεφωνική κλήση, που δεν αφιερώνει ούτε ένα δευτερόλεπτο για να πει ένα «γεια» ή ένα «ευχαριστώ». Μια απλή κουβέντα ή έστω η βλεμματική επαφή εκτιμάται πάντα θετικά.

5. Αυτός που παραπονιέται στον ταμία για τις τιμές

Οι ταμίες κατανοούν ότι είναι εκνευριστικό να υπάρχει λάθος στην τιμή ενός προϊόντος, όμως δεν είναι εκείνοι που καθορίζουν την τιμολόγηση. Παρόλα αυτά, είναι σχεδόν πάντα εκείνοι που πρέπει να διαχειριστούν τον θυμό και τα παράπονα των καταναλωτών.

