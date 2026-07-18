Πίτσα με αντάλλαγμα... πύθωνες: Το αλλόκοτο σύστημα συναλλαγής στη Φλόριντα (vid)

Πιτσαρία στη Φλόριντα δέχεται βιρμανικούς πύθωνες ως επίσημο νόμισμα για μια μεγάλη πίτσα, βοηθώντας στην καταπολέμηση της περιβαλλοντικής μάστιγας.

Ένα πρωτοφανές σύστημα ανταλλαγής εφαρμόζει ο Ντάστιν Κραμ, ιδιοκτήτης της πιτσαρίας «Wildman's Pizza, Pasta and Python» στην Έβεργκλεϊντς Σίτι της Φλόριντα, ο οποίος δέχεται βιρμανικούς πύθωνες ως επίσημο νόμισμα για μια πίτσα.

Ο αυτοαποκαλούμενος «επιχειρηματίας του βάλτου» εμπνεύστηκε την ιδέα από τον επίσημο διαγωνισμό κυνηγιού φιδιών της πολιτείας (Florida Python Challenge). Έτσι, όποιος του φέρει ένα πρόσφατα θανατωμένο ερπετό, παίρνει ως αντάλλαγμα μια μεγάλη σπέσιαλ πίτσα της επιλογής του. Η νέα αυτή μόδα έχει συναρπάσει κυρίως τους νεαρούς της περιοχής, οι οποίοι πιάνουν τα φίδια, πεινάνε και τα εξαργυρώνουν άμεσα με ένα δωρεάν γεύμα.

Μα και τι τα κάνει τόσα φίδια;

Ο Κραμ αξιοποιεί στο έπακρο κάθε κομμάτι των φιδιών που του φέρνουν οι πελάτες. Χρησιμοποιεί το λίπος τους για να φτιάχνει σαπούνια, καλλυντικές κρέμες και φιδέλαια για το δέρμα, ενώ μετατρέπει τα κόκαλά τους σε χειροποίητα κοσμήματα. Όσο για το κρέας τους, το χρησιμοποιεί ως έξτρα υλικό πάνω στην πίτσα, κομμένο σε ροδέλες που μοιάζουν οπτικά με πεπερόνι.

Επειδή η νομοθεσία απαγορεύει την πώληση κρέατος που δεν προέρχεται από εγκεκριμένο σφαγείο, ο ιδιοκτήτης προσφέρει το κρέας του πύθωνα εντελώς δωρεάν στους πελάτες, περιγράφοντας τη γεύση του ως «κυνηγίσια αλλά καλή». Στο μενού του περιλαμβάνονται επίσης και κομμάτια με κρέας από ιγκουάνα, που αποτελεί ακόμα έναν εισβολέα της περιοχής.

Η μάστιγα των φιδιών που θέλει να καταπολεμήσει ο Κραμ

Η πρωτότυπη αυτή επιχειρηματική κίνηση έρχεται να απαντήσει σε ένα τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα που ταλανίζει τη Φλόριντα. Οι βιρμανικοί πύθωνες εισέβαλαν στον βάλτο του Έβεργκλεϊντς τη δεκαετία του 1970 και έκτοτε ο πληθυσμός τους έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο, φτάνοντας σήμερα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών έως και τις 300.000.

Τα θηλυκά φίδια μπορούν να γεννήσουν μέχρι και 70 αυγά τη φορά, γεγονός που καθιστά την αναπαραγωγή τους ραγδαία. Αυτά τα υπερμεγέθη ερπετά, που συχνά ξεπερνούν τα 6 μέτρα σε μήκος, κατασπαράζουν την τοπική πανίδα και απειλούν με εξαφάνιση τα ιθαγενή ζώα της περιοχής.

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