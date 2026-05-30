Ο «εκτυπωτής Ferrari» που χτίζει σπίτι 120 τ.μ. σε 48 ώρες και αλλάζει την οικοδομή

Ένας γιγαντιαίος 3D εκτυπωτής σκυροδέματος έφτασε στη Λατινική Αμερική και υπόσχεται σπίτια πιο γρήγορα, πιο φθηνά και με σχεδόν μηδενική σπατάλη.

Ένα μηχάνημα που μοιάζει περισσότερο με μικρό βιομηχανικό υπόστεγο παρά με εργαλείο οικοδομής υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο χτίζονται τα σπίτια. Πρόκειται για έναν τεράστιο 3D εκτυπωτή σκυροδέματος της δανέζικης Cobod, τον οποίο οι χειριστές του αποκαλούν «Ferrari των εκτυπωτών σκυροδέματος» και ο οποίος έφτασε πλέον στη Λατινική Αμερική μέσω της αργεντίνικης startup Grondplek.

Η βασική υπόσχεση είναι εντυπωσιακή: μπορεί να σηκώσει τη βασική δομή ενός σπιτιού 120 τετραγωνικών μέτρων μέσα σε μόλις 48 ώρες. Δεν παραδίδει έτοιμο σπίτι για κατοίκηση, αλλά φτιάχνει τον «σκελετό» του κτιρίου, δηλαδή τοίχους, σκάλες, πάγκους, ζαρντινιέρες και άλλες κατασκευές από σκυρόδεμα. Τα ηλεκτρολογικά, τα υδραυλικά, τα κουφώματα και τα τελειώματα εξακολουθούν να χρειάζονται ανθρώπινα χέρια. Όμως το πιο βαρύ και χρονοβόρο κομμάτι της οικοδομής γίνεται πλέον σε δύο ημέρες.

Πώς χτίζει ένα σπίτι στρώση στρώση

Ο εκτυπωτής έχει διαστάσεις περίπου 11 επί 11 μέτρα και ύψος 7 μέτρα. Συνδέεται με ένα σύστημα ανάμειξης και αντλία, που στέλνει το ειδικό μείγμα σκυροδέματος στην κεφαλή εκτύπωσης. Το υλικό είναι συμβατικό σκυρόδεμα με μικρή ποσότητα πρόσθετων, όπως πλαστικοποιητές και επιταχυντές πήξης, ώστε κάθε στρώση να σκληραίνει σωστά πριν δεχτεί την επόμενη.

Η κατασκευή γίνεται στρώση στρώση, με μεγάλη ακρίβεια και με πολύ περιορισμένη σπατάλη υλικού, αφού το μηχάνημα χρησιμοποιεί μόνο την ποσότητα που χρειάζεται. Σύμφωνα με την εταιρεία, το κόστος μπορεί να είναι έως και 30% χαμηλότερο από την παραδοσιακή οικοδομή, ενώ οι τοίχοι είναι διπλοί, με κενό αέρα ανάμεσα, κάτι που βελτιώνει τη θερμομόνωση και την αντοχή.

Η Grondplek υποστηρίζει επίσης ότι τα σπίτια που χτίζονται με αυτή τη μέθοδο είναι ανθεκτικά σε σεισμούς. Ο συνιδρυτής της εταιρείας, Ματέο Σαλβάτο, τονίζει ότι η τεχνολογία δεν αντικαθιστά τους εργάτες, αλλά αλλάζει τον ρόλο τους. Αντί για κουβάλημα και χειρωνακτική ανέγερση τοίχων, χρειάζονται χειριστές, επίβλεψη και συνεργεία για τα τελειώματα.

Η τεχνολογία δεν είναι πια πείραμα. Στις ΗΠΑ έχουν ήδη κατασκευαστεί ολόκληρα συγκροτήματα κατοικιών με 3D εκτυπωτές σκυροδέματος, ενώ στην Ιαπωνία ένας σιδηροδρομικός σταθμός τυπώθηκε σε μόλις έξι ώρες. Η μεγάλη πρόκληση σήμερα είναι το ύψος, αφού το συγκεκριμένο μοντέλο μπορεί να φτάσει έως τρεις ορόφους. Παρ’ όλα αυτά, η ιδέα ενός «φορητού εργοστασίου προκατασκευασμένου σκυροδέματος» που στήνεται επί τόπου δείχνει πού μπορεί να πάει η οικοδομή τα επόμενα χρόνια.

