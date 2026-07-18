96χρονος συμπληρώνει 76 χρόνια στην ίδια δουλειά: «Ποτέ δεν σκέφτηκα να συνταξιοδοτηθώ»

96χρονος στη Βραζιλία συμπληρώνει 76 χρόνια εργασίας στην ίδια εταιρεία, αρνούμενος να συνταξιοδοτηθεί για να κρατά το μυαλό του ενεργό.

Το να εργάζεται κανείς στην ίδια εταιρεία σε όλη του τη ζωή, μια κατάσταση που παλαιότερα ήταν συνηθισμένη, είναι πλέον όλο και πιο σπάνιο να το συναντήσει κανείς, όμως η περίπτωση του Ντοριβάλ Ντούτρα ντα Σίλβα αποτελεί εξαίρεση.

Σε ηλικία 96 ετών, συμπληρώνει 76 χρόνια πορείας σε μια εταιρεία στο εσωτερικό του Σάο Πάολο. Πρόκειται για μια εργασιακή σχέση που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1950, λίγους μήνες μετά την ίδρυση του επιχειρηματικού ομίλου στην πόλη. Έχουν περάσει περισσότερες από επτά δεκαετίες και, στα σχεδόν 100 του χρόνια, αυτή παραμένει η μοναδική του επίσημη εργασία.

«Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι εκείνη η πρώτη δουλειά θα ήταν και η μοναδική της ζωής μου»

Ο Ντοριβάλ ξεκίνησε ως παιδί για τα θελήματα σε ηλικία 20 ετών. Μέσα στις οικονομικές δυσκολίες της οικογένειάς του, αποφάσισε να θυσιάσει μέρος της νιότης του για να εργαστεί και να βοηθήσει στην πληρωμή των λογαριασμών του σπιτιού. Συγκινημένος από την κατάστασή του, ο ιδρυτής της εταιρείας αποφάσισε να τον προσλάβει.

«Πριν έρθω στη Rodobens, εργάστηκα μαζί με τον πατέρα μου από τα 14 έως τα 20 μου χρόνια. Εκείνος αντιμετώπισε μια αναποδιά στην οικογενειακή επιχείρηση και έπρεπε να αναζητήσω νέες ευκαιρίες για να βοηθήσω στο σπίτι. Τότε ήταν που μια φιλία μού άνοιξε τις πόρτες της επαγγελματικής μου ζωής: ο πατέρας μου ήταν φίλος με τον κύριο Βαλντεμάρ ντε Ολιβέιρα Βέρντι, ο οποίος είχε μόλις ιδρύσει μια μικρή εταιρεία. Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι εκείνη η πρώτη δουλειά θα ήταν και η μοναδική της ζωής μου», εξομολογείται συγκινημένος ο Ντοριβάλ.

Αρνείται να σταματήσει τη δουλειά: «Συνταξιοδοτήθηκα το '81, αλλά...»

Πρόκειται για μια εταιρεία που με την πάροδο των ετών εδραιώθηκε και θεωρείται μία από τις καλύτερες για να εργαστεί κανείς. Σήμερα απασχολεί συνολικά 3.000 υπαλλήλους, αλλά κανείς δεν έχει πλησιάσει το επίτευγμα του Ντοριβάλ. Εκτός από το ότι είναι ο παλαιότερος, έχει συσσωρεύσει εμπειρία σε κάθε είδους τμήμα, ενώ στην παρούσα φάση πηγαίνει στο γραφείο δύο φορές την εβδομάδα.

«Υπήρξαν πολλές προκλήσεις. Ξεκίνησα ως υπάλληλος γραφείου, αλλά η περιέργειά μου για τα ανταλλακτικά φορτηγών με ώθησε μπροστά. Αυτή η πρωτοβουλία με οδήγησε τελικά στον πάγκο των ανταλλακτικών, όπου ανέπτυξα το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας μου, μέχρι που ανέλαβα τη διεύθυνση αυτού του τμήματος το 1967», θυμάται ο Ντοριβάλ.

Μετά από σχεδόν πέντε δεκαετίες αφιερωμένες στον τομέα των οχημάτων, ο Ντοριβάλ ανέλαβε τη θέση του διοικητικού διευθυντή και εκπροσώπου της εταιρείας. Πλησιάζοντας τα 100 του χρόνια, εξομολογείται ότι δεν μπορεί να σταματήσει να εργάζεται, καθώς αυτός είναι ένας τρόπος να κρατά το μυαλό του απασχολημένο και τον εαυτό του ενεργό: «Ποτέ δεν σκέφτηκα να αποσυρθώ. Συνταξιοδοτήθηκα επίσημα το 1981, αλλά συνεχίζω να προσφέρω το δικό μου λιθαράκι. Έχω την αίσθηση ότι θα αρρωστήσω αν σταματήσω να εργάζομαι».

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