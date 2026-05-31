Οι Σάλιβαν «εκθρόνισαν» τους Γκάλαχερ: Οι Ιρλανδοί μπήκαν στο ρεκόρ Guinness (vid)

Η Ιρλανδία έχει τον δικό της... Παπαδόπουλο, καθώς το επίθετο Σάλιβαν ή Ο'Σάλιβαν μπήκε στο ρεκόρ Γκίνες ως πιο πολυπληθές στην κελτική χώρα.

Μια πρωτότυπη και μαζική μάζωξη έλαβε χώρα στην κομητεία Κορκ της Ιρλανδίας, όπου σχεδόν 2.000 άτομα που μοιράζονται το επώνυμο Σάλιβαν ή Ο'Σάλιβαν συναντήθηκαν με έναν κοινό στόχο, να γραφτούν στην ιστορία των Ρεκόρ Γκίνες.

Η Σάλιβαν «εκθρόνισαν» τους Γκάλαχερ

Η διαδικασία απαιτούσε αυστηρό έλεγχο των επίσημων εγγράφων ταυτοποίησης των παρευρισκόμενων. Μετά την ολοκλήρωση της επαλήθευσης, οι υπεύθυνοι της εκδήλωσης καταμέτρησαν συνολικά 1.848 άτομα με το συγκεκριμένο επίθετο. Η επίδοση αυτή επικυρώθηκε άμεσα από παρόντα εκπρόσωπο του οργανισμού Γκίνες, σφραγίζοντας έτσι το νέο παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ανθρώπων με το ίδιο επώνυμο.

Μέχρι πρότινος, τα πρωτεία ανήκαν σε μια άλλη γνωστή ιρλανδική φατρία, τους Γκάλαχερ. Εκείνοι είχαν καταφέρει το 2007 να μαζέψουν 1.488 συνεπώνυμους στην κομητεία Ντονεγκάλ. Πλέον όμως, η πρωτιά μετακομίζει στον ιρλανδικό νότο.

Σάλιβαν - Ο'Σάλιβαν: Ένα επώνυμο με παγκόσμια εξάπλωση

Το όνομα Σάλιβαν (και η παραλλαγή του Ο'Σάλιβαν) έχει βαθιές ρίζες στη νοτιοδυτική Ιρλανδία, ωστόσο έχει εξαπλωθεί σημαντικά σε όλο τον κόσμο λόγω της μετανάστευσης, ιδιαίτερα στη Βόρεια Αμερική.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του 75χρονου Κέβιν Σάλιβαν, ο οποίος ταξίδεψε από τις ΗΠΑ: «Στη Βοστώνη όπου κατοικώ, το όνομά μας είναι πολύ συνηθισμένο. Αυτό που συμβαίνει εδώ όμως ξεπερνά κάθε φαντασία. Γύρω μου βλέπω μόνο Σάλιβαν, το συναίσθημα είναι μοναδικό».

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της γενεαλογικής πλατφόρμας Forebears, οι άνθρωποι που φέρουν αυτό το επώνυμο παγκοσμίως ξεπερνούν τις 500.000, με τη μερίδα του λέοντος να εντοπίζεται σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

