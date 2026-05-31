Προετοιμάζονται για πόλεμο στη Γερμανία: Το σχέδιο των 10 δισεκατομμυρίων

Η γερμανική κυβέρνηση ενεργοποιεί ένα γιγαντιαίο πλάνο πολιτικής προστασίας ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, προετοιμάζοντας τις υποδομές και τους πολίτες για το ενδεχόμενο μιας επικείμενης πολεμικής σύρραξης.

Η Γερμανία έχει θέσει σε εφαρμογή ένα νέο σχέδιο πολιτικής προστασίας με μια επένδυση ύψους έως και 10 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2029 για να βελτιώσει την ικανότητα αντίδρασής της σε κρίσεις και πιθανά πολεμικά σενάρια, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου που θέτει η Ρωσία εντός των συνόρων της, ο οποίος δεν είναι πλέον μόνο θεωρητικός. Αντιδράσεις προκάλεσε πρόσφατα ένας νόμος βάσει του οποίου το Κράτος ζητά να ελέγχει τα ταξίδια στο εξωτερικό των νέων από 17 έως 45 ετών.

Σχέδιο πολέμου: Τι περιλαμβάνει

Το σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε από την κυβέρνηση πριν από λίγες ημέρες, περιλαμβάνει τη μερική προσαρμογή καταφυγίων, τη βελτίωση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και τον μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ της πολιτικής προστασίας και του Στρατού. Επιπλέον, προβλέπει την αγορά περίπου 1.000 ειδικών οχημάτων, 110.000 κρεβατιών εκστρατείας και νέων ιατρικών δυνατοτήτων για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Αυτή η αλλαγή δεν είναι μόνο υλική, αλλά αφορά και τη γενικότερη προσέγγιση. Το ενδεχόμενο ενός πολέμου εντός της Γερμανίας θεωρείται πλέον ολοένα και πιο πραγματικό. Στόχος της χώρας δεν είναι πλέον η προστασία ολόκληρου του πληθυσμού μέσω μεγάλων δικτύων καταφυγίων, όπως συνέβαινε κατά τον Ψυχρό Πόλεμο, αλλά η βελτίωση της άμεσης αντίδρασης. Γκαράζ, σήραγγες ή σταθμοί του μετρό θα ενσωματωθούν ως πιθανοί χώροι προστασίας σε περίπτωση ανάγκης. Ένα στοιχείο αποτυπώνει την τρέχουσα κατάσταση: η χώρα διαθέτει σήμερα μόλις 579 δημόσια καταφύγια με περίπου 480.000 θέσεις, και πολλά από αυτά δεν είναι καν λειτουργικά.

Ο ενεργός ρόλος του πολίτη και το σακίδιο των 72 ωρών

Η βασική παραδοχή του νέου σχεδίου είναι ότι δεν θα υπάρξει καταφύγιο για όλους, καθώς τα παλιά γερμανικά μπούνκερ ήταν διάσπαρτα κυρίως σε βιομηχανικές και λιμενικές ζώνες, και επομένως ο πολίτης θα πρέπει να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο. Θα καθοδηγείται από ψηφιακά συστήματα ειδοποίησης μέσω του κινητού του τηλεφώνου, τα οποία θα του υποδεικνύουν πού και πώς να προστατευτεί ανά πάσα στιγμή.

Για τον λόγο αυτό, από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι αρχές προειδοποιούν συνεχώς για το σακίδιο των 72 ωρών και τη διατήρηση μετρητών. Ο Γκέραλντ Φούνκε, ανώτατος στρατιωτικός αξιωματούχος της Γερμανίας, δήλωσε πριν από μερικές εβδομάδες ότι η Ρωσία ενδέχεται να είναι σε θέση να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ σε δύο ή τρία χρόνια.

