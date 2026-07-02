Κολαστήριο στο Οχάιο: Διασώθηκαν 16 παιδιά που ζούσαν σαν «αγρίμια» - «Ήταν το απόλυτο κακό»

Δύο γονείς και οι παππούδες των παιδιών κατηγορούνται ο καθένας για 17 κακουργηματικές πράξεις έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο, αδίκημα δεύτερου βαθμού

Δεκαέξι παιδιά, τα οποία σύμφωνα με τις Αρχές «έμοιαζαν με άγρια ζώα», διασώθηκαν από ένα μικρό, ερειπωμένο σπίτι-κολαστήριο στο Οχάιο, ενώ τέσσερις ενήλικοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες.

Η φρικιαστική ανακάλυψη έγινε το πρωί της Τρίτης από το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Βίντον, κατά την εκτέλεση εντάλματος έρευνας στο πλαίσιο συνεχιζόμενης έρευνας.

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