Κίνα: Σε λειτουργία η πρώτη σχολή εκπαίδευσης ανθρωποειδών ρομπότ

Η Κίνα εγκαινιάζει την πρώτη σχολή εκπαίδευσης ανθρωποειδών ρομπότ στη Σαγκάη, περισσότερα από 100 ρομπότ συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα.

Η Κίνα κάνει ακόμη ένα βήμα στην ανάπτυξη της ρομποτικής, καθώς η πρώτη σχολή εκπαίδευσης ανθρωποειδών ρομπότ ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία της τον Ιούλιο. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να επιταχυνθεί η αξιοποίηση των ανθρωποειδών ρομπότ στην καθημερινή ζωή, τη βιομηχανία και άλλους επαγγελματικούς τομείς.

Πάνω από 100 ρομπότ συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Στο πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμμετέχουν περισσότερα από 100 ανθρωποειδή ρομπότ, διαφορετικών μοντέλων, μεγεθών και δυνατοτήτων. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 5.000 τετραγωνικών μέτρων στη Ζανγκτζιάνγκ της Σαγκάης, μία από τις σημαντικότερες ζώνες υψηλής τεχνολογίας της χώρας.

Σύμφωνα με το New Atlas, περισσότερες από δέκα εταιρείες έχουν ήδη ενταχθεί στην πρωτοβουλία, αποστέλλοντας τα ρομπότ τους σε μια κοινή πλατφόρμα δοκιμών και εκπαίδευσης.

Εκπαίδευση με στόχο τη συλλογή πολύτιμων δεδομένων

Η εκπαίδευση δεν περιορίζεται μόνο στη βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων των ρομπότ. Παράλληλα, συγκεντρώνεται μεγάλος όγκος δεδομένων, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη και εκπαίδευση των επόμενων γενιών ανθρωποειδών.

Το κέντρο λειτουργεί υπό το Εθνικό και Τοπικό Κέντρο Καινοτομίας Ανθρωποειδούς Ρομποτικής και βασίζεται στη συνεργασία εταιρειών, ερευνητικών φορέων και προμηθευτών, οι οποίοι μοιράζονται υποδομές, τεχνογνωσία και δεδομένα, επιταχύνοντας την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

Οι πρώτες 45 δεξιότητες που μαθαίνουν τα ρομπότ

Όπως ανέφερε ο γενικός διευθυντής του κέντρου, Xu Bin, η διαφορετικότητα των μοντέλων που συμμετέχουν στην εκπαίδευση επιτρέπει στους ερευνητές να συγκρίνουν τις επιδόσεις τους και να προσαρμόζουν τις μεθόδους μάθησης. Η εκπαίδευση ξεκινά με 45 βασικές δεξιότητες, μεταξύ των οποίων το πιάσιμο, η ανύψωση, η τοποθέτηση και η μεταφορά αντικειμένων.

Αν και πρόκειται για κινήσεις που θεωρούνται απλές για τον άνθρωπο, απαιτούν υψηλό επίπεδο ακρίβειας, ευελιξίας και σωστή διαχείριση της δύναμης όταν εκτελούνται από ρομπότ. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του προγράμματος, η σχολή ανθρωποειδών ρομπότ ακολουθεί το μοντέλο των τεσσάρων βασικών εκπαιδευτικών σχολών που λειτουργούν ήδη στην Κίνα ,τεχνικής, ιατρικής, καλών τεχνών και φυσικής αγωγής, προσαρμόζοντας την εκπαίδευση στις ανάγκες της σύγχρονης ρομποτικής.

Έως και 600 επαναλήψεις την ημέρα

Ο διευθυντής συστημάτων αγοράς του κέντρου, Yang Zhengye, εξήγησε ότι τα ανθρωποειδή εκπαιδεύονται ώστε να εκτελούν σταδιακά πιο σύνθετες εργασίες, συνδυάζοντας διαφορετικές κινήσεις και λαμβάνοντας αυτόνομες αποφάσεις.

Για τον σκοπό αυτό καθοδηγούνται από ανθρώπινους εκπαιδευτές και επαναλαμβάνουν συνεχώς τις ίδιες κινήσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα ρομπότ μπορεί να εκτελέσει την ίδια ενέργεια έως και 600 φορές μέσα σε μία ημέρα, ώστε να συλλεχθούν τα απαραίτητα δεδομένα για τη βελτίωση της απόδοσής του.

Οι 10 βασικές εργασίες της πρώτης «τάξης»

Η πρώτη ομάδα εκπαίδευσης επικεντρώνεται σε δέκα βασικές εργασίες που θεωρούνται απαραίτητες για την αξιοποίηση ανθρωποειδών ρομπότ σε οικιακές υπηρεσίες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τουριστικές δραστηριότητες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το δίπλωμα ρούχων, η μετακίνηση αντικειμένων, η τακτοποίηση ραφιών και ο καθαρισμός εξοπλισμού. Παρότι πρόκειται για καθημερινές εργασίες, εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πρόκληση για τα ανθρωποειδή, καθώς απαιτούν συνδυασμό όρασης, αφής, ισορροπίας και προσαρμογής σε μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Ο στόχος είναι ένας κοινός «υπερεγκέφαλος»

Το κέντρο αναμένεται να συλλέγει περίπου 50.000 σημεία δεδομένων καθημερινά, δηλαδή σχεδόν 10 εκατομμύρια τον χρόνο. Τα δεδομένα αυτά θα αξιοποιηθούν για τη βελτίωση των μεθόδων εκπαίδευσης, την ταχύτερη αναγνώριση προβλημάτων και τη δημιουργία ενός κοινού συστήματος ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των εταιρειών του κλάδου.

Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η ανάπτυξη ενός ενιαίου μοντέλου μάθησης, ενός «υπερεγκεφάλου», που θα επιτρέπει σε ανθρωποειδή διαφορετικών κατασκευαστών να εξελίσσονται παράλληλα, ώστε στο μέλλον να μπορούν να εργάζονται αποτελεσματικά σε πραγματικές συνθήκες.

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