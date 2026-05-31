Οι θαυμαστές της σειράς «The Simpsons» πιστεύουν ότι ένα επεισόδιο από το 1997 έχει ήδη προβλέψει τις δύο ομάδες που θα αναμετρηθούν στον τελικό του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Με την πάροδο των ετών, η σειρά «The Simpsons» έχει χτίσει τη φήμη ότι περιλαμβάνει κάθε είδους προβλέψεις για το μέλλον στα περισσότερα από 800 επεισόδιά της. Φυσικά, η πιο γνωστή «πρόβλεψη» ήταν από την ενδέκατη σεζόν, στο επεισόδιο «Bart to the Future», όπου ο Ντόναλντ Τραμπ εξελέγη πρόεδρος.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο η πολιτική που αποτελεί αντικείμενο της απόκοσμης ικανότητας της σειράς να αντικατοπτρίζει πραγματικά γεγονότα. Για να είμαστε δίκαιοι, με τόσα επεισόδια που έχουν προβληθεί, είναι λογικό κάποια πράγματα να επιβεβαιώνονται. Ένα βασικό στοιχείο αυτών των προβλέψεων αφορά μεγάλα αθλητικά γεγονότα και με το Παγκόσμιο Κύπελλο να πλησιάζει στις ΗΠΑ, ένα ακόμη επεισόδιο ήρθε στην επιφάνεια.

Οι ομάδες που «έδειξαν» οι Simpsons για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Πίσω στο 1997, η σειρά πρόβαλε ένα επεισόδιο με τίτλο «The Cartridge Family», όπου ο Χόμερ και η Μάρτζ πήγαν να παρακολουθήσουν έναν αγώνα ποδοσφαίρου στο Στάδιο της Σπρίνγκφιλντ. Ο αγώνας διαφημιζόταν στο επεισόδιο με το ερώτημα «Ποιο έθνος είναι το σπουδαιότερο στη Γη;» και παρουσίαζε την Πορτογαλία να αναμετράται με το Μεξικό.

Και οι δύο αυτές ομάδες έχουν προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Ορισμένοι θαυμαστές έχουν μάλιστα τραβήξει μια παράλληλο ανάμεσα στο στάδιο της σειράς και το MetLife Stadium στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ, όπου θα διεξαχθεί ο τελικός του Μουντιάλ 2026.

Πόσο πιθανό είναι αυτό το σενάριο;

Ωστόσο, κάποιοι φανς εμφανίζονται λιγότερο πεισμένοι ότι και οι δύο αυτές ομάδες έχουν ό,τι χρειάζεται για να φτάσουν μέχρι την τελική φάση της διοργάνωσης... τουλάχιστον η μία απ' αυτές.

Σχολιάζοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας χρήστης έγραψε: «Αν κοιτάξεις την ομάδα τους και δεις τις ομάδες της Βραζιλίας, της Αργεντινής, της Ισπανίας ή της Αγγλίας... ξέρεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί αυτό».

Άλλοι υπέδειξαν πως ενώ είναι πιθανό η Πορτογαλία να περάσει στον τελικό, το Μεξικό μπορεί να δυσκολευτεί περισσότερο απέναντι σε τόσο σκληρό ανταγωνισμό. Επιπλέον, ορισμένοι σημείωσαν ότι το επεισόδιο δεν αναφερόταν καν στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA. Παρ' όλα αυτά, αν και μπορεί να φαντάζει απίθανο, το σενάριο δεν είναι αδύνατο. Μόνο ο χρόνος θα δείξει!

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ