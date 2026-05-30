Τι είναι καλύτερο από την υγιεινή διατροφή; Σύμφωνα με μια νέα διαδικτυακή τάση, το να τρέφεται κανείς «βιβλικά», δηλαδή με τρόφιμα από τη Βίβλο!

Σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι δείχνουν λιγότερο ενδιαφέρον για τα επιστημονικά δεδομένα και επιθυμούν να εφαρμόσουν πνευματικές και θρησκευτικές κατευθύνσεις σε όλες τις πτυχές της ζωής τους, δεν προκαλεί έκπληξη η εμφάνιση της «βιβλικής διατροφής». Αυτή η νέα τάση, την οποία έχει υιοθετήσει μια αναπτυσσόμενη κοινότητα εκατοντάδων χιλιάδων μελών, εστιάζει στην κατανάλωση κυρίως τροφίμων που αναφέρονται στη χριστιανική Βίβλο.

«Η αμαρτία εισήλθε στον κόσμο μέσω της τροφής, και ο Σατανάς δεν σταματά εκεί. Το φαγητό, για μένα, είναι πραγματικά σαν ένα όπλο με το οποίο μπορώ να πολεμήσω», δήλωσε πρόσφατα στους New York Times η 27χρονη ινφλουένσερ βιβλικής διατροφής Κέιλα Μπάντι, προσθέτοντας ότι ασχολήθηκε με αυτό αφού εξέτασε το Ιερό Βιβλίο μέσα από «το πρίσμα του να παρατηρείς τι τρώνε».

Κερδίζοντας χρήματα μέσα από την «βιβλική διατροφή»

Η Μπάντι, η οποία ακολουθεί τη βιβλική διατροφή τα τελευταία οκτώ χρόνια, είναι μια δημοφιλής δημιουργός περιεχομένου σε πλατφόρμες όπως το TikTok, όπου μοιράζεται συμβουλές και συνταγές με περισσότερους από 500.000 ακόλουθους. Κατάφερε επίσης να μετατρέψει τη μοναδική της δίαιτα σε μια κερδοφόρα επιχείρηση, πουλώντας έναν ψηφιακό οδηγό για βιβλικές υπερτροφές έναντι 28 δολαρίων και προσφέροντας συνεδρίες καθοδήγησης για 700 δολάρια τον μήνα.

#biblicaleating #biblicalhealth #scienceconfirmsthebible ♬ original sound - kayla_bundy @kayla_bundy I am not being dramatic. I was injured. Chronically. The kind where you stop trusting your body because it keeps breaking down and you have no idea why. My skin was inflamed. My hair was thinning. My confidence was quietly eroding because I did not feel at home in my own body anymore. And I was eating what I thought was healthy. Here is what no doctor told me. Inflammation is downstream of food. Disconnection from your body is downstream of food. Dull skin, shedding hair, low confidence, the feeling that something is just off, all of it has a root. And the root is almost always what you are consuming every single day. When I started eating the way Scripture actually describes, whole foods, biblical fats, clean animal protein, nothing processed, nothing synthetic, nothing my great grandmother would not recognize, my body started responding. The injuries that kept recurring stopped recurring. Because I finally had the building blocks to actually repair tissue. My skin cleared. Because I stopped flooding my system with seed oils and inflammatory inputs and started giving it fat soluble vitamins it had been starved of. My hair grew healthier. Because my body stopped operating in survival mode and had enough nutrient density to invest in non-essential systems again. My confidence came back. Not because I looked different. Because I finally felt like I was living inside a body I understood and trusted. You do not need more supplements. You do not need a new workout program. You need to go back to the food God designed before humans started engineering it. The results are not a coincidence. They are a blueprint. Check out my MASTERCLASS in bio and I will show you exactly how to start. #thebiblicalnutritionist

Η Κέιλα Μπάντι μπορεί να είναι μία από τις πιο δημοφιλείς υποστηρίκτριες της βιβλικής διατροφής, αλλά σίγουρα δεν είναι η μόνη. Η Άμπι Στάσιορ, χριστιανή διαιτολόγος που ζει στο Νάσβιλ, αρέσκεται να αναφέρεται σε εδάφια της Βίβλου, όπως μια σκηνή στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο όπου ο Ιησούς τρώει ένα ισορροπημένο πρωινό με ψωμί και ψάρι μαζί με τους μαθητές του, επισημαίνοντας ότι έτσι λαμβάνουν τόσο υδατάνθρακες όσο και πρωτεΐνη.

Υπάρχει επίσης και η Ανάλις Ξαβιέρα, μητέρα που μένει στο σπίτι, της οποίας το διαδικτυακό κοινό έχει ξεπεράσει τους 300.000 ακόλουθους μόνο στο Facebook. Η ίδια επικεντρώνεται κυρίως στην κατανάλωση μη επεξεργασμένων τροφίμων τοπικής προέλευσης, ενώ παράλληλα ενσωματώνει προσευχές και εδάφια της Βίβλου στα βίντεό της.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ