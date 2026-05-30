25χρονη ιδιοκτήτρια ξεκαθαρίζει γιατί δεν νοικιάζει δωμάτια σε ηλικιωμένους: «Είναι προτίμησή μου»

Νεαρή ιδιοκτήτρια διαμερίσματος στη Μαδρίτη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε τηλεοπτική εκπομπή, δηλώνοντας ανοιχτά ότι αρνείται να νοικιάσει δωμάτια σε ηλικιωμένους.

Η Άλμπα Αλντεχουέλα, 25χρονη ιδιοκτήτρια από την Ισπανία, εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή για να εξηγήσει ανοιχτά την προτίμησή της να μην νοικιάζει σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Η ίδια υποστήριξε ότι αναζητά ενοικιαστές που βρίσκονται στο ίδιο στάδιο ζωής με εκείνη, σημειώνοντας ότι παλαιότερα έψαχνε για φοιτητές, ενώ τώρα προτιμά εργαζόμενους νεαρής ηλικίας.

Η Άλμπα ζει στο διαμέρισμα και ισχυρίζεται πως, για λόγους συμβατότητας στα ωράρια και τον τρόπο ζωής, προτιμά να νοικιάζει τα δωμάτια σε άτομα με το ίδιο προφίλ: «Αν βγω για πάρτι και γυρίσω στις 5 το πρωί...», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η διαφορά στην καθημερινότητα με έναν συνταξιούχο θα δυσκόλευε τη συμβίωση.

«Είναι η προτίμησή μου»

Η 25χρονη τόνισε ότι η συμβίωση με έναν ηλικιωμένο «δεν είναι ότι με ενοχλεί, αλλά είναι η προτίμησή μου. Στο κάτω-κάτω εγώ ζώ εκεί, εγώ δείχνω το σπίτι... και ευτυχώς είναι στη Μαδρίτη, όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση». Άφησε έτσι να εννοηθεί ότι στην πρωτεύουσα υπάρχουν πολλές άλλες επιλογές, παρά το γεγονός ότι το μέσο μηνιαίο ενοίκιο ξεπερνά πλέον τα 1.500 ευρώ, έχοντας καταγράψει αύξηση άνω του 50% τα τελευταία πέντε χρόνια.

Η εκπομπή επικοινώνησε με διάφορους ιδιοκτήτες και κατέγραψε την ίδια απάντηση: δεν νοίκιαζαν σε ηλικιωμένους, προβάλλοντας μάλιστα τα ίδια επιχειρήματα με την Άλμπα.

Η κόντρα με την παρουσιάστρια: «Για μένα κάνεις διακρίσεις»

Απέναντι στις δηλώσεις της νεαρής ιδιοκτήτριας στο πλατό, η παρουσιάστρια Σονσόλες Όνεγα υπερασπίστηκε τους ηλικιωμένους λέγοντας: «Η Άλμπα θα θυμώσει αν πω ότι κάνει διακρίσεις, αλλά, για μένα, κάνει διακρίσεις». Η Αλντεχουέλα αντέκρουσε το επιχείρημα, δηλώνοντας: «Δεν πρόκειται για διάκριση. Μετακόμισα σε μια άλλη πόλη και επιλέγω με ποιον θέλω να συζήσω, τίποτα άλλο».

Η παρουσιάστρια, ωστόσο, επέμεινε και της έθεσε ένα ερώτημα για να την προβληματίσει: «Αν το έκαναν αυτό στη μητέρα σου ή στη γιαγιά σου, τι θα γινόταν; Αν είχαν ανάγκη ένα δωμάτιο και δεν τους το νοίκιαζαν;». Η Άλμπα συνέχισε να υποστηρίζει τη θέση της, επισημαίνοντας ότι και η ίδια θα μπορούσε να απορριφθεί λόγω της ηλικίας της, καταλήγοντας: «Δεν θέτω εγώ αυτούς τους όρους».

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ