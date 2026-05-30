Παραμορφώνουν τα κεφάλια τους για την ομορφιά: Η επικίνδυνη τάση του «ψηλού κρανίου» (vid)

Νέοι στην Κίνα υποβάλλονται σε κάθε είδους ακραίες αισθητικές επεμβάσεις για να τροποποιήσουν το σχήμα του κεφαλιού τους.

Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι το να έχει κανείς ένα πιο ψηλό ή μακρύ κρανίο θα θεωρούνταν κάποτε ένα πολυπόθητο χαρακτηριστικό ομορφιάς; Κι όμως, μια ασυνήθιστη τάση, γνωστή ως «ψηλό κρανίο» (high skull), οδηγεί τους ανθρώπους στο να κάνουν ενέσεις με μεγάλες ποσότητες υαλουρονικού οξέος κάτω από το δέρμα του κεφαλιού τους ή ακόμη και να υποβάλλονται σε επικίνδυνες χειρουργικές επεμβάσεις για να αλλάξουν το σχήμα του κεφαλιού τους.

Η θεωρία πίσω από αυτή την παράξενη τάση είναι αρκετά απλή: εάν η απόσταση μεταξύ της γραμμής των μαλλιών σας και της κορυφής του κρανίου είναι μεγαλύτερη από την απόσταση μεταξύ των φρυδιών σας και της γραμμής των μαλλιών, είστε τυχεροί. Εάν όχι, προφανώς πρέπει να κάνετε κάτι για να πετύχετε αυτή τη δημοφιλή εμφάνιση.

Η κορυφή του κεφαλιού έχει γίνει πρόσφατα το επίκεντρο της βιομηχανίας ομορφιάς στην Κίνα. Υπάρχουν ειδικά κλιπ μαλλιών σχεδιασμένα να δημιουργούν την ψευδαίσθηση ενός ψηλότερου κρανίου, λακ για την αύξηση του όγκου, ακόμη και καινοτόμα χτενίσματα.

Επικίνδυνες χειρουργικές επεμβάσεις

Για πολλούς, τα απλά τρικ δεν είναι αρκετά. Παρά τους πολυάριθμους κινδύνους, προτιμούν επεμβατικές μεθόδους, όπως ενέσεις υαλουρονικού οξέος, πλαστικά εμφυτεύματα, ακόμη και «τσιμέντο οστών», ένα είδος κολλητικής ουσίας που χρησιμοποιείται συνήθως στην ορθοπεδική χειρουργική για τη σταθεροποίηση των αρθρώσεων.

Οι διαδικασίες «κρανιακής αυξητικής» περιλαμβάνουν συνήθως μια τομή 3-6 εκατοστών στο τριχωτό της κεφαλής, τον διαχωρισμό του περιοστέου και την τοποθέτηση υλικού από κάτω για να ανυψωθεί η κορυφή στο επιθυμητό σχήμα. Χρησιμοποιούνται επίσης τρισδιάστατα εκτυπωμένα εμφυτεύματα PEEK, πλακών τιτανίου ή μοσχευμάτων οστών.

Η χρήση τσιμέντου οστών για την ανύψωση του κρανίου είναι ίσως η πιο αμφιλεγόμενη και επικίνδυνη διαδικασία. Ο χειρουργός κάνει μια τομή 3 εκατοστών, χρησιμοποιεί τρυπάνι για να δημιουργήσει μικρές τρύπες στο οστό και στη συνέχεια εγχέει γρήγορα το υλικό, διαμορφώνοντάς το πριν στερεοποιηθεί.

Ο κίνδυνος για μόνιμη φαλάκρα

Οι ενέσεις υαλουρονικού οξέος είναι αναμφίβολα η λιγότερο επεμβατική μέθοδος, αλλά δεν στερούνται κινδύνων. Τα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι γεμάτα με ιστορίες τρόμου από άτομα που έκαναν μεγάλες ενέσεις οξέος κάτω από το δέρμα του κεφαλιού τους και κατέληξαν με μόνιμα σημάδια φαλάκρας.

Οι ιατρικοί εμπειρογνώμονες προειδοποιούν ότι η έγχυση μεγάλων ποσοτήτων υαλουρονικού οξέος μπορεί να προκαλέσει συμπίεση των ιστών, η οποία μειώνει τη ροή του αίματος προς τους θύλακες των τριχών. Φωτογραφίες και βίντεο στα κινεζικά social media επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για ένα πολύ πραγματικό πρόβλημα που συνδέεται με τη συγκεκριμένη τάση ομορφιάς.

