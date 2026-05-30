Προσπέραση-καμικάζι από οδηγό στην Κρήτη: Προσπέρασε 8 οχήματα με μηδενική ορατότητα (vid)

Οργή έχει προκαλέσει αντίδραση οδηγού στο Ηράκλειο, αφού μπήκε σε αντίθετη λωρίδα και προσπέρασε 8 αυτοκίνητα.

Έντονες αντιδράσεις και δικαιολογημένη οργή έχει προκαλέσει στο διαδίκτυο ένα βίντεο που αποτυπώνει μια ακραία ανεύθυνη οδηγική συμπεριφορά στους δρόμους της Κρήτης.

Ο οδηγός του οχήματος δεν δίστασε να προχωρήσει σε έναν άκρως επικίνδυνο ελιγμό, αδιαφορώντας πλήρως για την ασφάλεια των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου αλλά και τη δική του.

Μία τρελή, τρελή πορεία: Προσπέραση-καμικάζι χωρίς ορατότητα

Το περιστατικό καταγράφηκε το πρωί της περασμένης Τετάρτης (27/5) σε επαρχιακή οδό του νομού Ηρακλείου. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από τη σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο συγκεκριμένος οδηγός, εμφανώς ανυπόμονος με τη ροή της κυκλοφορίας, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα προκειμένου να παρακάμψει τα προπορευόμενα οχήματα.

Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι η μαζική προσπέραση πραγματοποιήθηκε πάνω σε μια κλειστή, «τυφλή» στροφή, όπου η ορατότητα ήταν μηδενική. Παρά το γεγονός ότι στο οδόστρωμα υπήρχε διπλή διαχωριστική λωρίδα που απαγορεύει ρητά κάθε τέτοια ενέργεια, ο οδηγός προσπέρασε διαδοχικά οκτώ ΙΧ, ενώ επιχείρησε να αφήσει πίσω του και ένα ημιφορτηγό, φλερτάροντας ανοιχτά με ένα μετωπικό τροχαίο.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ