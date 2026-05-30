Οι «Πειρατές των Αυτοκινητοδρόμων» φτάνουν στην Ευρώπη: Έτσι είναι οι νέοι απατεώνες

Νέα μέθοδος απάτης εξαπλώνεται στην Ευρώπη, με επιτήδειους που προσφέρουν γρήγορες και οικονομικές επισκευές σε αυλές και εισόδους σπιτιών, χρησιμοποιώντας υλικά κακής ποιότητας.

Όλο και περισσότερα κρούσματα εντοπίζονται στην Ευρώπη από ομάδες «εργασίας» που εμφανίζονται σε κατοικίες, προσφέροντας γρήγορες διορθώσεις σε δρόμους ή εισόδους.

Συνήθως ισχυρίζονται ότι τους έχει περισσέψει υλικό από κάποιο άλλο έργο και ότι μπορούν να αναλάβουν τη δουλειά εκείνη ακριβώς τη στιγμή σε πολύ χαμηλή τιμή. Η πρόταση μπορεί να φανεί λογική, ειδικά αν υπάρχει κάποια εμφανής φθορά και η λύση μοιάζει άμεση.

Πώς ξεγελούν τους ανυποψίαστους κατοίκους

Ωστόσο, πρόκειται για απάτη. Σύμφωνα με προειδοποιήσεις από ενώσεις του κλάδου σε χώρες όπως η Δανία, δεν υφίσταται η υποτιθέμενη «περίσσια άσφαλτος» που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί με αξιόπιστο τρόπο.

Στην πραγματικότητα, τα υλικά που χρησιμοποιούν είναι κακής ποιότητας ή αλλοιωμένα για να φαίνονται καινούργια, με αποτέλεσμα η επισκευή να κρατάει πολύ λίγο ή να είναι εντελώς άχρηστη.

Το πρόβλημα δεν σταματά εκεί. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, είναι συχνό φαινόμενο η τιμή να αυξάνεται σε σχέση με την αρχική συμφωνία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πελάτες δέχονται πιέσεις για να πληρώσουν περισσότερα χρήματα, ακόμη και με εκφοβιστικές συμπεριφορές. Το τελικό αποτέλεσμα φέρνει έναν συνδυασμό υψηλού κόστους και την ανάγκη για εκ νέου επισκευή του χώρου μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αυτού του είδους η απάτη βασίζεται στις γρήγορες αποφάσεις και στην αρχική εμπιστοσύνη που εμπνέουν εκείνοι που την εκτελούν. Δεν υπάρχει συμβόλαιο, δεν υπάρχει αναλυτικός προϋπολογισμός ούτε επαληθεύσιμα στοιχεία της εταιρείας. Όλα συμβαίνουν επί τόπου, χωρίς περιθώριο για σύγκριση ή έλεγχο της αγοράς.

Τρόποι προστασίας από τους επιτήδειους

Για τη μείωση του κινδύνου, οι ειδικοί συνιστούν να ενεργούμε με μεγάλη προσοχή απέναντι σε οποιαδήποτε προσφορά έρχεται χωρίς προειδοποίηση.

Είναι σημαντικό να ζητάμε πάντα γραπτό προϋπολογισμό, να ελέγχουμε τη νόμιμη ύπαρξη της εταιρείας και να αναζητούμε εναλλακτικές επιλογές πριν αποδεχτούμε οποιαδήποτε εργασία.

