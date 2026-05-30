Βυθίστηκε «πειρατικό» πλοίο με 148 επιβάτες στην Τουρκία: Τουρίστες πηδούσαν στη θάλασσα για να σωθούν (vid)

Στιγμές πανικού ανοιχτά της Μαρμαρίδας, όταν το τουριστικό «Big Boss Diamond» άρχισε να μπάζει νερά και βυθίστηκε μέσα σε περίπου μία ώρα.

Στιγμές τρόμου έζησαν 148 επιβάτες σε τουριστικό πλοίο στην Τουρκία, όταν το θεματικό «πειρατικό» σκάφος στο οποίο επέβαιναν άρχισε να βυθίζεται ανοιχτά της Μαρμαρίδας, κατά τη διάρκεια ημερήσιας κρουαζιέρας. Ανάμεσα στους επιβαίνοντες βρίσκονταν και 20 παιδιά, ενώ αρκετοί από τους τουρίστες αναγκάστηκαν να πηδήξουν στη θάλασσα για να σωθούν, βλέποντας το πλοίο να παίρνει επικίνδυνη κλίση.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο Paradise Island, το λεγόμενο «Νησί του Παραδείσου», και συγκεκριμένα στην περιοχή του κόλπου Akvaryum. Το «Big Boss Diamond», που διαφημιζόταν ως το μεγαλύτερο «πειρατικό» τουριστικό πλοίο στην Τουρκία, είχε αποπλεύσει για την καθιερωμένη του εκδρομή, πριν αρχίσει ξαφνικά να μπάζει νερά. Μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, το σκάφος είχε σχεδόν βυθιστεί, με βίντεο που κυκλοφόρησαν να δείχνουν επιβάτες να πέφτουν στο νερό και άλλα σκάφη να σπεύδουν στο σημείο.

Πανικός στο κατάστρωμα και άμεση διάσωση

Στα πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα social media φαίνονται άνθρωποι με μαγιό να προσπαθούν να απομακρυνθούν από το πλοίο, ενώ άλλοι κρατιούνται από σημεία του καταστρώματος την ώρα που το σκάφος γέρνει. Οι στιγμές ήταν χαοτικές, καθώς μέχρι λίγη ώρα νωρίτερα οι επιβάτες απολάμβαναν μια εκδρομή που είχε στηθεί γύρω από μουσική, πάρτι και οικογενειακή διασκέδαση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, το πρόβλημα ενδέχεται να ξεκίνησε από μηχανική βλάβη ή φωτιά στον κινητήρα. Κάποιοι ανέφεραν πως η μηχανή «εξερράγη», ενώ άλλοι περιέγραψαν ότι χρειάστηκε να μετακινηθούν από το ένα σκάφος στο άλλο για να σωθούν. Μία Βρετανίδα τουρίστρια, περιγράφοντας τις στιγμές που έζησε, φέρεται να είπε πως το μόνο που σκέφτεται είναι ότι είναι ζωντανή και κατάφερε να βγει από εκεί.

Η κινητοποίηση των τουρκικών αρχών και των παραπλεόντων σκαφών ήταν άμεση. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τις τοπικές αρχές της Μούγλα, ομάδες διάσωσης έσπευσαν στην περιοχή και συντόνισαν την εκκένωση των επιβατών με τη βοήθεια κοντινών σκαφών. Όλοι οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ξηρά, χωρίς να υπάρξουν νεκροί, τραυματίες ή αναφορές για σοβαρά προβλήματα υγείας.

Το «Big Boss Diamond» ανήκει στην εταιρεία Yagna Tourism και παρουσιαζόταν ως ένα πλωτό σκηνικό διασκέδασης για τουρίστες. Στις διαφημίσεις του προβαλλόταν ως οικογενειακό σκάφος με παιδότοπο, μουσική, DJ, κυνήγι θησαυρού και πακέτα διασκέδασης που περιλάμβαναν απεριόριστη μπύρα, κρασί και κοκτέιλ. Η εικόνα αυτή έκανε ακόμη πιο έντονη την αντίθεση με όσα ακολούθησαν, όταν η χαλαρή εκδρομή μετατράπηκε σε επιχείρηση διάσωσης.

Μετά το περιστατικό, η εταιρεία διαχείρισης του πλοίου εξέδωσε ανακοίνωση στα social media, ευχαριστώντας όσους ενδιαφέρθηκαν και ενημερώνοντας πως όλοι είναι ασφαλείς και καλά στην υγεία τους. Παράλληλα, ανέφερε ότι μέχρι να αποκατασταθεί το «Big Boss Diamond», οι θαλάσσιες εκδρομές θα συνεχιστούν προσωρινά με άλλο σκάφος της ίδιας εταιρείας.

