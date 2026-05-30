ΗΠΑ για Γιωτόπουλο: «Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να γυρίσει στη φυλακή»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Οι ΗΠΑ ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι μπορεί προκειμένου ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος να επιστρέψει στην φυλακή.
Την απογοήτευσή τους για την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Πειραιά να αποφυλακίσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο εκφράζουν οι ΗΠΑ μέσω ανακοίνωσης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Παράλληλα καλούν «την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν ώστε ο Γιωτόπουλος να επιστρέψει στη φυλακή».
Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr
@Photo credits: eurokinissi