«Έχουμε μείνει άφωνοι»: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μυστηριώδη σήραγγα 50 μέτρων στην Ιερουσαλήμ

Μια εντυπωσιακή υπόγεια σήραγγα μήκους 50 μέτρων ανακαλύφθηκε κοντά στην Ιερουσαλήμ. Οι αρχαιολόγοι δηλώνουν έκπληκτοι, ενώ ο πραγματικός σκοπός της κατασκευής παραμένει μυστήριο.

Μια ανακάλυψη που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην αρχαιολογική κοινότητα ήρθε στο φως κοντά στην Ιερουσαλήμ, όπου ερευνητές αποκάλυψαν μια εντυπωσιακή υπόγεια σήραγγα λαξευμένη στον βράχο, μήκους περίπου 50 μέτρων.

Το εύρημα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών για την ανάπτυξη νέας οικιστικής περιοχής κοντά στο Κιμπούτς Ραμάτ Ραχήλ, στα περίχωρα της πόλης. Οι ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν υπό την εποπτεία της Ισραηλινής Αρχής Αρχαιοτήτων, με τους αρχαιολόγους να δηλώνουν ότι η ανακάλυψη τούς άφησε κυριολεκτικά άφωνους.

«Ενώ εργαζόμασταν σε βραχώδες έδαφος, εντοπίσαμε μια φυσική υπόγεια κοιλότητα. Καθώς η ανασκαφή προχωρούσε, διαπιστώσαμε ότι επρόκειτο για μια εκτεταμένη σήραγγα», ανέφεραν οι επικεφαλής της έρευνας, Δρ. Σιβάν Μιζράχι και Ζινόβι Ματσκέβιτς.

Εντυπωσιακές διαστάσεις

Η υπόγεια κατασκευή ξεχωρίζει όχι μόνο για το μήκος της, αλλά και για τις διαστάσεις της. Σε ορισμένα σημεία η οροφή φτάνει τα πέντε μέτρα ύψος, ενώ το πλάτος αγγίζει τα τρία μέτρα, γεγονός που υποδηλώνει ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο έργο για τα δεδομένα της εποχής.

Στην είσοδο της σήραγγας εντοπίστηκε λαξευμένη πέτρινη σκάλα, η οποία οδηγούσε απευθείας στο εσωτερικό της κατασκευής, αποκαλύπτοντας ότι η πρόσβαση είχε σχεδιαστεί με ιδιαίτερη προσοχή.

Ένα μυστήριο χωρίς απαντήσεις

Παρά την πρόοδο των ερευνών, ο πραγματικός σκοπός της σήραγγας εξακολουθεί να αποτελεί γρίφο. Οι ειδικοί εξέτασαν αρχικά το ενδεχόμενο να πρόκειται για υδραγωγείο ή σύστημα μεταφοράς νερού, ωστόσο η έλλειψη πηγών νερού στην περιοχή και η απουσία στεγανοποίησης στους τοίχους οδήγησαν στην απόρριψη αυτής της θεωρίας.

Αποκλείστηκε επίσης το σενάριο να χρησιμοποιούνταν ως αποθηκευτικός ή αγροτικός χώρος, καθώς οι διαστάσεις και η διάταξη της κατασκευής δεν υποστηρίζουν μια τέτοια χρήση.

Η επικρατέστερη εκτίμηση σήμερα είναι ότι η σήραγγα πιθανότατα σχετιζόταν με εξορυκτικές δραστηριότητες. Οι ερευνητές θεωρούν ότι ίσως κατασκευάστηκε για την πρόσβαση σε στρώματα κιμωλίας, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν είτε για την παραγωγή ασβέστη είτε για την εξόρυξη οικοδομικών υλικών.

Ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι το έργο ενδέχεται να μην ολοκληρώθηκε ποτέ. Αυτό σημαίνει ότι τόσο η ακριβής χρονολόγηση όσο και ο τελικός προορισμός της σήραγγας παραμένουν άγνωστα, αφήνοντας ένα ακόμη αρχαιολογικό μυστήριο να περιμένει λύση κάτω από το έδαφος της Ιερουσαλήμ.

