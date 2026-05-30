Η αστυνομία μπήκε σε διαμέρισμα ταχυδρόμου και ανακάλυψε εκατοντάδες ανεπίδοτες επιστολές: Ήταν ακόμη και στο ψυγείο

Η αστυνομία στην Αλαμπάμα ανακάλυψε εκατοντάδες ανεπίδοτα γράμματα, κρυμμένα μέσα σε σακούλες σκουπιδιών μέχρι και στο ψυγείο, στο σπίτι ενός 23χρονου συμβασιούχου ταχυδρόμου.

Ανάμεσα σε ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα και σακούλες σκουπιδιών, οι αστυνομικοί εντόπισαν εκατοντάδες συσσωρευμένα γράμματα που δεν έφτασαν ποτέ στους παραλήπτες τους, σε διαμέρισμα στο Ρόμπερτσντεϊλ της πολιτείας Αλαμπάμα

Ο πρωταγωνιστής της υπόθεσης είναι ο Τίμοθι Τσάντλερ, 23χρονος που εργαζόταν ως συμβασιούχος διανομέας για την Ταχυδρομική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ίδιος ο εμπλεκόμενος ομολόγησε τα γεγονότα ενώπιον των αρχών, όπως προκύπτει από τη δικαστική συμφωνία που υπεγράφη μετά την έρευνα.

Πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι της υπόθεσης; Γράμματα ακόμα και στο ψυγείο

Η ανακάλυψη έγινε μετά από μια αλυσίδα γεγονότων που ξεκίνησε μήνες νωρίτερα. Η αστυνομία του Ρόμπερτσντεϊλ μετέβη στο ακίνητο, έπειτα από καταγγελία που προειδοποιούσε για μεγάλη ποσότητα ανεπίδοτης αλληλογραφίας σε κατοικία που είχε νοικιάσει πρόσφατα ο Τσάντλερ.

Αυτό που ξεκίνησε ως υποψία μετατράπηκε σύντομα σε απόδειξη, με την ποσότητα των επιστολών να είναι τέτοια που, σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές, θα μπορούσε να γεμίσει περίπου οκτώ κάδους ενός ταχυδρομικού γραφείου.

Αντί να είναι τακτοποιημένα, τα γράμματα ήταν διάσπαρτα σε όλο το σπίτι. Οι αστυνομικοί διευκρίνισαν ότι υπήρχε αλληλογραφία σε όλους τους χώρους της κατοικίας, συμπεριλαμβανομένου ακόμα και του ψυγείου. Η εικόνα που περιέγραψαν οι ερευνητές αντανακλούσε μια συστηματική εγκατάλειψη των δημόσιων καθηκόντων που είχαν ανατεθεί στον νεαρό εργαζόμενο.

Παραβίαση της ιδιωτικότητας

Επίσης, μέρος της αλληλογραφίας ήταν αποθηκευμένο σε σακούλες σκουπιδιών, ενώ αρκετές ευχετήριες κάρτες είχαν ανοιχτεί προηγουμένως, γεγονός που θα μπορούσε να συνιστά πρόσθετη παραβίαση της ιδιωτικότητας των αποστολέων και των παραληπτών.

Στην κατάθεσή του, ο κατηγορούμενος αναγνώρισε ότι η εργασία του περιλάμβανε τη διανομή τόσο σε ιδιωτικές κατοικίες όσο και σε επιχειρήσεις, γεγονός που διογκώνει τον πιθανό αντίκτυπο της καθυστέρησης ή της απώλειας εγγράφων. Λογαριασμοί, επίσημες ειδοποιήσεις ή προσωπική αλληλογραφία ενδέχεται να κρατήθηκαν για εβδομάδες ή και μήνες εν αγνοία των παραληπτών τους.

Η έρευνα υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται απλώς για μια περίπτωση εγκατάλειψης εργασίας, αλλά για σοβαρή αθέτηση μιας βασικής ευθύνης για την καθημερινή λειτουργία των πολιτών. Το ταχυδρομικό σύστημα, υπενθυμίζει, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εμπιστοσύνη ότι κάθε αποστολή θα φτάσει στον προορισμό της έγκαιρα και σωστά.

Οι εισαγγελείς θα προτείνουν επιείκεια

Η δικαστική διαδικασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Ομοσπονδιακός δικαστής όρισε την ακρόαση για την επιβολή της ποινής για τις 31 Αυγούστου. Ο Τσάντλερ αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών, αν και οι εισαγγελείς έχουν προαναγγείλει ότι θα προτείνουν επιείκεια, πιθανότατα λαμβάνοντας υπόψη την παραδοχή της ενοχής του και την απουσία σοβαρού ποινικού μητρώου.

