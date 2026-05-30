Η Νορβηγία προκαλεί την Ευρώπη: Aπαιτεί να εξορύσσει πετρέλαιο σε «απαγορευμένη ζώνη»

Η Νορβηγία ασκεί πιέσεις στην Ε.Ε. για την άρση του μορατόριουμ στις εξορύξεις στην Αρκτική, στοχεύοντας στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων της και τη μείωση της εξάρτησης από τη Ρωσία.

Η Νορβηγία πιέζει εδώ και καιρό την Ευρωπαϊκή Ένωση να άρει το μορατόριουμ στις γεωτρήσεις για την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Αρκτική. Στη συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται σχεδόν το 1/3 των πετρελαϊκών πόρων της χώρας, οι οποίοι θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση της εξάρτησης των κρατών-μελών της από τη ρωσική ενέργεια.

Αν και δεν ανήκει στην ΕΕ και νομικά θα μπορούσε να προχωρήσει σε γεωτρήσεις στην Αρκτική, η Νορβηγία είναι στενά συνδεδεμένη με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αποτελεί μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και διατηρεί συμφωνίες στην εσωτερική αγορά.

Επιπλέον, η ΕΕ είναι ένας από τους κύριους εμπορικούς της εταίρους. Η Νορβηγία αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Δυτική Ευρώπη και, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, καλύπτει το 30% της ζήτησης φυσικού αερίου της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αντίθετη η Ε.Ε. με την πρόταση της Νορβηγίας για την Αρκτική: Η «πράσινη» πολιτική της

Στο πλαίσιο αυτό, η Νορβηγία ζητά από την Ε.Ε. να χαλαρώσει τη στάση της. Μέσα στο 2026, έχει ήδη στείλει 11 υπουργούς στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων και η Αρκτική. Ωστόσο, η πρόθεση του Όσλο συγκρούεται με τη θέση του ευρωπαϊκού μπλοκ, η οποία ορίζει ότι: «Το πετρέλαιο, ο άνθρακας και το φυσικό αέριο πρέπει να παραμείνουν στο υπέδαφος, ακόμη και στις περιοχές της Αρκτικής».

Η διαφωνία έγκειται στην κλιματική αλλαγή και τις πράσινες πολιτικές της Ε.Ε., που επιδιώκουν την αποφυγή της εκμετάλλευσης εξαντλήσιμων πόρων και την επένδυση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η ΕΕ θεωρεί ότι στην Αρκτική υπάρχει μεγάλο δυναμικό για γεωθερμική, αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια, καθώς και για πράσινο υδρογόνο.

Οι πολιτικές αυτές είναι εναρμονισμένες με τις κλιματικές υποχρεώσεις του μπλοκ, σύμφωνα με την Κλοντ Βερόν-Ρεβίλ, ειδική απεσταλμένη της ΕΕ για την Αρκτική. Η Νορβηγία, όμως, διαφωνεί και θεωρεί ότι δεν υπάρχει επαρκής λόγος για να αντιμετωπίζεται διαφορετικά το πετρέλαιο που εξορύσσεται πάνω και κάτω από τον Αρκτικό Κύκλο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, ακαδημαϊκοί και περιβαλλοντικές οργανώσεις αντιτίθενται επίσης στη θέση της Νορβηγίας. Μάλιστα, απέστειλαν επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η προστασία της περιοχής.

Οι υπογράφοντες πιστεύουν ότι το άνοιγμα στην εξόρυξη φυσικού αερίου ή πετρελαίου στην Αρκτική επιφέρει «μη αναστρέψιμες περιβαλλοντικές ζημιές» και κρατά την Ευρώπη εξαρτημένη από τα ορυκτά καύσιμα. Σε κάθε περίπτωση, οι οριστικές εξελίξεις αναμένονται το επόμενο διάστημα, καθώς η ΕΕ πρόκειται να επικαιροποιήσει την αρκτική της πολιτική εντός του έτους.

