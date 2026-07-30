Οι επιστήμονες ανακάλυψαν γιατί η Ανδρομέδα δημιουργεί λιγότερα άστρα

Η Ανδρομέδα βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2,5 εκατομμυρίων ετών φωτός από τη Γη.

Ο γαλαξίας της Ανδρομέδας, ένας από τους πιο κοντινούς μεγάλους γαλαξίες στον Γαλαξία μας, παρουσιάζει μια σταθερή μείωση στη δημιουργία νέων άστρων εδώ και περίπου 500 εκατομμύρια χρόνια, ενώ η πτώση έγινε ακόμη πιο έντονη τα τελευταία 40 εκατομμύρια χρόνια, σύμφωνα με νέα μελέτη που βασίστηκε σε παρατηρήσεις του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble Space Telescope.

Η Ανδρομέδα βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2,5 εκατομμυρίων ετών φωτός από τη Γη, γεγονός που επιτρέπει στους αστρονόμους να μελετούν με μεγάλη λεπτομέρεια μεμονωμένα άστρα στο εσωτερικό του δίσκου της. Αυτό την καθιστά ένα μοναδικό «εργαστήριο» για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι γαλαξίες αλλάζουν και εξελίσσονται μέσα στον χρόνο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr