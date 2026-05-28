Ζούσε 30 χρόνια με ψεύτικο όνομα: Η γυναίκα που έψαχνε όλη η Γερμανία καταδικάστηκε σε 13 χρόνια φυλακή

Η Ντανιέλα Κλέτε, πρώην μέλος της RAF, καταδικάστηκε σε 13 χρόνια φυλακή για ένοπλες ληστείες.

Η Ντανιέλα Κλέτε ήταν για χρόνια ένα από τα πιο γνωστά ανοιχτά κεφάλαια της Γερμανίας. Πρώην μέλος της Φράξιας Κόκκινος Στρατός (RAF), της οργάνωσης που έμεινε γνωστή και ως ομάδα Baader Meinhof, είχε εξαφανιστεί από τη δημόσια ζωή από τη δεκαετία του ’90 και κατάφερε να παραμείνει ασύλληπτη για περισσότερο από τρεις δεκαετίες. Για τις γερμανικές αρχές, ήταν η «πιο καταζητούμενη γυναίκα» της χώρας.

Η ιστορία της δεν έκλεισε με τις παλιές υποθέσεις της RAF, αλλά συνεχίστηκε σε μια πιο σκοτεινή διαδρομή: ληστείες, όπλα, πλαστές ταυτότητες και μια ζωή στην παρανομία.. Στις 27 Μαΐου 2026, δικαστήριο στη Γερμανία την καταδίκασε σε 13 χρόνια φυλακή για ένοπλες ληστείες που διαπράχθηκαν από το 1999 έως το 2016, σε μια υπόθεση που κράτησε ανοιχτό ένα από τα τελευταία ζωντανά κεφάλαια της γερμανικής ένοπλης άκρας αριστεράς.

Η ζωή με άλλο όνομα στο Βερολίνο

Η Κλέτε συνελήφθη τον Φεβρουάριο του 2024 στο διαμέρισμά της στο Βερολίνο, όπου ζούσε με ψεύτικη ταυτότητα και φαινομενικά κανονική ζωή. Είχε ενταχθεί στην τοπική κοινότητα με άλλο όνομα, χωρίς οι περισσότεροι γύρω της να γνωρίζουν ποια πραγματικά ήταν. Η σύλληψή της ήρθε έπειτα από πολυετή έρευνα και τη χρήση νεότερων τεχνολογιών, μεταξύ των οποίων και αναγνώριση προσώπου.

Στο διαμέρισμά της, οι αρχές βρήκαν όπλα, πυρομαχικά, μετρητά, χρυσό και πλαστά έγγραφα. Τα ευρήματα ενίσχυσαν την εικόνα μιας γυναίκας που δεν είχε απλώς κρυφτεί από το παρελθόν της, αλλά φέρεται να συνέχισε να κινείται σε έναν κόσμο οργανωμένης παρανομίας. Σύμφωνα με τη γερμανική Δικαιοσύνη, η Κλέτε ήταν μέλος τριάδας που έκανε ένοπλες ληστείες σε σούπερ μάρκετ και χρηματαποστολές, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια ευρώ για να χρηματοδοτεί τη ζωή στην παρανομία.

Η RAF υπήρξε μία από τις πιο γνωστές ένοπλες οργανώσεις της μεταπολεμικής Ευρώπης. Γεννήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’60 στη Δυτική Γερμανία, με μαρξιστική, αντικαπιταλιστική και αντιιμπεριαλιστική ιδεολογία, και για δεκαετίες συνδέθηκε με βομβιστικές επιθέσεις, απαγωγές και δολοφονίες πολιτικών και επιχειρηματικών προσώπων. Ο απολογισμός της δράσης της ήταν βαρύς, με δεκάδες νεκρούς και βαθύ πολιτικό τραύμα στη Γερμανία.

Το δικαστήριο, πάντως, δεν δίκασε την Κλέτε για το ιστορικό παρελθόν της RAF. Η απόφαση αφορούσε τις ληστείες, την κατοχή όπλων και τις πράξεις που φέρεται να έγιναν μετά τη διάλυση της οργάνωσης το 1998. Στη διάρκεια της δίκης, η ίδια δεν παραδέχτηκε τα αδικήματα και απέφυγε να απαντήσει ευθέως για τις ληστείες, επιλέγοντας κυρίως πολιτικές τοποθετήσεις με αντικαπιταλιστικό τόνο.

Η καταδίκη της έχει, πέρα από τη νομική, και έντονη συμβολική σημασία. Δεν κλείνει όλη την ιστορία της RAF, ούτε απαντά σε όλα τα ερωτήματα για τα πρόσωπα που έμειναν στην παρανομία. Κλείνει όμως ένα από τα πιο επίμονα κεφάλαια της γερμανικής αστυνομικής ιστορίας: την υπόθεση μιας γυναίκας που έζησε για δεκαετίες σαν φάντασμα, μέχρι να τη βρει τελικά η Δικαιοσύνη.

